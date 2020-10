Am kommenden Wochenende (16. bis 18. Oktober) findet in Rendsburg der 20. „Schleswig-Holstein Netz Cup“ statt. Die Veranstaltung – ein Mix aus Leistungssport und buntem Rahmenprogramm – ist in diesem Jahr nicht nur wegen des Jubiläums etwas Besonderes. Wegen der Corona-Lage wurde der Cup, der zunächst für Ende August geplant war, abgesagt. Doch die Organisatoren wollten die Veranstaltung nicht ins Wasser fallen lassen. Und so nahmen sie Kontakt zu den Behörden auf, entwickelten ein umfassendes Hygienekonzept und führten zahlreiche Gespräche. Mit Erfolg: Bereits am Freitagabend wird das Event eröffnet und die Internationalen Achter rudern auf dem Ergometer auf der Bühne im Kreishafen die Startplätze für das Rennen zwei Tage später aus. Abends spielt Glasperlenspiel auf der NDR-Bühne.

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Feuerwehren. Die Kameraden werden ebenfalls auf dem Rudergerät antreten, allerdings in voller Atemschutzmontur. Am Nachmittag treten sie in Drachenbooten gegen andere Wehren aus dem ganzen Land an. Der zweite Veranstaltungsabend endet mit einem Konzert der Hermes House Band.

Der Startschuss für das Highlight des Wochenendes fällt schließlich am Sonntag um 14.30 Uhr. Drei Achter liegen dann an der Breiholzer Fähre bereit und treten gegeneinander an. Ihr Ziel: die 12,7 Kilometer entfernt liegende Rendsburger Eisenbahnhochbrücke. Dort angekommen steht dann fest, wer in diesem Jahr den Canal-Cup, das härteste Ruderrennen der Welt, gewonnen hat. Am Start sind in diesem Jahr der Deutschland-Achter, der U23-Deutschland-Achter sowie der Polen-Achter. Das Team aus den Niederlanden darf Corona-bedingt nicht nach Deutschland einreisen.

Das Rennen wird live auf www.shz.de übertragen. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind hier zu finden.