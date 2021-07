Nachdem wir am Montag den Attersee bei dichtem Nebel verlassen hatten, empfing uns bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Ostwind der Traunsee mit seinen steil abfallenden Bergen. Die Hebeanlage des Gmundener Rudervereins, mit der selbst schwere Boote ins Wasser eingeschwebt werden, versetzte die Ruderkameradinnen ebenso in großes Erstaunen wie der in der Bootshalle hängende Klinkervierer, der schon fest in der Luft auf seinen Böcken lag. Nach den 48 Ruderkilometern am Attersee waren die 31 km rund um den Traunsee bei zeitweise spiegelglattem Wasser ein Kinderspiel. Ein erfrischendes Bad im See rundete den Tag ab.