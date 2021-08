Mit einem Jahr Verschiebung veranstaltet die Deutsche Ruderjugend ihren 24. Jugendrudertag 2021 in Speyer. Die gute Nachricht ist, dass er in Präsenz stattfindet wird. Die schlechte ist, dass es strenge Auflagen gibt, was die Teilnehmerzahl angeht. Die Corona-Auflagen und -Verordnungen lassen leider nicht viel Spielraum zu, daher lesen Sie sich bitte alles in Ruhe durch.

Wann und wo?

Leider kann der Jugendrudertag nicht im gewohnten 3-Tages-Rhythmus von Freitag bis Sonntag stattfinden. Die Verordnungen lassen nur wenige Personen in geschlossenen Räumen zu, sodass der 24. Jugendrudertag mit begrenzter Teilnehmerzahl nur am Sonntag, den 03. Oktober 2021 von 10:00 - 14:00 Uhr in Speyer stattfindet.

Teilnahme

Wir bitten daher, dass sich nur Delegierte zum Jugendrudertag anmelden und so viele Stimmen wie möglich auf sich vereinen (max. 5). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es in diesem Jahr leider nicht möglich ist, sich als Gast oder Zuhörer*in anzumelden. Wir müssen die Teilnehmerzahl so gering wie möglich halten, sodass sich nur Personen mit einer Stimmberechtigung anmelden können. Eine Online-Übertragung wird angestrebt, allerdings ohne Beteiligungs- und Abstimmungsmöglichkeit. Das ist nur den Delegierten vor Ort möglich. Die Anmeldung erfolgt online und nach Eingang. Bitte laden Sie bei der Anmeldung ebenfalls die ausgefüllte Delegiertenkarte hoch oder vermerken Sie, dass diese per Post eingesendet wird. Nur Anmeldungen mit einer oder mehreren Delegiertenkarte(n) werden akzeptiert. Wir behalten uns vor, nur eine Person pro Verein zuzulassen und bei zu hoher Anmeldezahl Teilnehmer*innen abzusagen. Sie möchten Ihr Stimmrecht wahrnehmen, können oder wollen aber nicht nach Speyer reisen? Gerne sind wir Ihnen bei der Stimmverteilung behilflich.

Anmeldeschluss ist der 03. September 2021.

Anmeldungen, die nach dem 03. September 2021 eingehen, können leider nicht berücksichtigt werden. Melden Sie sich daher rechtzeitig an.

Veranstaltungsort

Der Jugendrudertag wird im

Athletenverein 1903 e.V. Speyer

Raiffeisenstr. 14

67346 Speyer

stattfinden.

Übernachtung

Es besteht die Möglichkeit von Samstag auf Sonntag ein Zimmer in der Jugendherberge Speyer (Geibstraße 5, 67346 Speyer) zu bekommen. Bitte geben Sie den Bedarf bei Ihrer Anmeldung mit an.

Ablauf

Bitte entnehmen Sie dies der Amtlichen Bekanntmachung.

Da regulär beim Jugendrudertag auch immer Workshops angeboten werden und diese auch bereits geplant waren, finden diese digital in der Woche vor dem Jugendrudertag vom 27. - 30.09.2021 (Montag bis Donnerstag, jeweils ein Workshop am Abend) statt. Nähere Informationen dazu werden nachgereicht.

Kosten

Die Teilnahme am Sonntag kostet 10 € (inkl. Imbiss). Sofern Sie eine Übernachtung benötigen, berechnen wir Ihnen 50 €.

Was kann schiefgehen?

Corona hat uns gelehrt: keine Veranstaltung ist sicher, bis der Tag gekommen ist. Organisatoren können nach wie vor nur „auf Sicht“ fahren. Das gilt auch für den Jugendrudertag: Verordnungen einhalten und dennoch möglichst viele Teilnehmer – das sind zwei Enden eines Ruders. Wenn also Kontingente nicht ausgeschöpft oder aber sehr gut gebucht sind, müssen wir kurzfristig reagieren, um die vorhandenen Plätze fair zu verteilen. Es gilt in diesem Jahr: nach dem 03. September 2021 können wir keine Anmeldungen mehr annehmen! Unsere Empfehlung: melden Sie sich besser früher als später an. Das hilft bei der Planung und macht Ihre Teilnahme sicherer. Danke für Ihr Verständnis!

Wir behalten uns vor, dass auch noch kurzfristige Änderungen möglich sein können bis hin zu einer Absage der Präsenzveranstaltung, sollte es die Lage nicht anders zulassen. Warten Sie daher mit Ihrer Reise-/Ticketbuchung bis zum spätmöglichsten Zeitpunkt, sodass keine unnötigen Kosten für Sie entstehen. Sollte eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, wird es eine reine digitale Veranstaltung geben.

Hygienekonzept

Das Hygienekonzept zur Veranstaltung wird auf rudern.de aktuell zur Verfügung stehen. Was bereits jetzt feststeht ist, dass eine Teilnahme nur mit einer vollständigen Impfung, einer Genesung oder einem tagesaktuellen Corona-Schnelltest möglich ist.

Ausblick

Um den Zwei-Jahresrhythmus wieder einzuhalten, wird es bereits im nächsten Jahr wieder einen Jugendrudertag geben. Somit beziehen sich die diesjährigen Wahlen und Abstimmungen auf ein Jahr.

Also gute Nachrichten für alle, denen die Teilnahme für dieses Jahr leider verwehrt bleibt. Für den Jugendrudertag 2022 ist dann wieder eine 3-Tages-Veranstaltung geplant. Interessierte Ausrichter können sich gerne an das DRJ-Jugendsekretariat wenden.

Fragen?

Melden Sie sich gerne unter info@ruderjugend.org!