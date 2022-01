Der Bessel-Ruder-Club Minden hatte sich wegen der Corona-Pandemie früh entschieden, den (M)Indoorcup online durchzuführen. Deutschlandweite Meldungen bescherten der Veranstaltung ein Rekordmeldeergebnis. Vom Süden aus (Mannheim, Treis-Karden, …) über Ost (Potsdam, Prina, …) und West (Hannover, Osnabrück, …) bis in den hohen Norden (Ratzeburg, Preetz, …) erstreckte sich das Teilnehmerfeld.

Auch der Bund Deutscher Schülerruderer war in diesem Jahr an der Veranstaltung beteiligt und schrieb in einigen Rennen den „Deutschen Schüler-Ergocup“ aus. „Ich bin glücklich, dass wir so auch allen rudernden Schülern, die nicht in Vereinen organisiert sind, ein Event bieten konnten. Der Schulsport leidet unter den erheblichen Einschränkungen der Pandemie. Da war diese Veranstaltung Gold wert“, so Peter Tholl als Vorsitzender des BDSR.

„Aus technischer Sicht lief alles sehr rund“, befand Benjamin Franke, technischer Kopf des Mindener Orga-Teams. „Da geht unser Dank an TimeTeam aus den Niederlanden, deren Software und Support wir genutzt haben.“ Die Ergebnisse sowie den Live-Stream der Veranstaltung geschmückt mit Bildern aus der Mindener Wettkampf-Arena finden sich unter www.mindoor-cup.de .

Erfolgreichster Verein bzw. Schule war der Bessel RC Minden (5 erste, 11 zweite und 6 dritte Plätze). Es folgen: Pirnaer RV (5/5/2), Humboldtschule Hannover (5/0/0), Lübecker RG (4/2/3) und Ratsgymnasium Osnabrück (2/3/2). Nahezu jeder meldende Verein bzw. Schule konnte mindestens einen Podestplatz erringen. „Das Sahnehäubchen für uns waren die über 80 gemeldeten Vierer“, berichtete der zweite Kopf des Mindener Orga-Teams Björn Bierwirth. Der Vorsitzende des Bessel-Ruder-Clubs Michael Sachtleben zog hochzufrieden ein Fazit der Veranstaltung: „Unser Dank geht an das gesamte Orga-Team. In diesem Jahr haben sie trotz der widrigen Umstände wieder hervorragendes geleistet.“