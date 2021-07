Eine gute und eine weniger gute Nachricht: ja, der 65. Deutsche Rudertag findet tatsächlich live und für Teilnehmer in Schweinfurt statt. Nicht ganz so schön: „Spontan vorbeischauen und einfach einen Stuhl dazustellen“ geht dieses Jahr leider nicht. Die Corona-Auflagen und -Verordnungen stecken uns enge Bahnen, an die wir uns alle halten müssen. Daher: Lesen Sie bitte unsere Einladung, die wir diesen Freitag (16. Juli 2021) verschicken und hier auf rudern.de veröffentlichen werden. Sie finden darin alle nötigen Infos, wie Sie sicher und persönlich am Rudertag teilnehmen können.

Rückblick

Hohe Inzidenzwerte, strikte Versammlungsverbote und einige Einschränkungen mehr sind der Grund, dass der 65. Deutsche Rudertag von Oktober 2020 auf dieses Jahr verschoben werden musste. Drücken Sie mit uns die Daumen, dass die Inzidenzzahlen niedrig und die Impfbereitschaft hoch bleiben. Denn bis Oktober fließt noch viel Wasser an unseren Stegen vorbei und hoffentlich verschlechtern sich bis dahin nicht erneut die Rahmenbedingungen.

Wann und wo? Vom 15. – 17. Oktober 2021 in Schweinfurt

Bleibt jedoch alles so gut, wie es sich gerade entwickelt, dann findet endlich der 65. Deutsche Rudertag im Konferenzzentrum in Schweinfurt statt. Der organisierende Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V.? bestätigt aktuell: ja, der Rudertag findet in Präsenz statt!

Was erwartet mich?

Beim Rudern sehen wir das Kielwasser und schauen „in die Vergangenheit“. Beim Rudertag ist es genau andersrum: Hier blicken wir gemeinsam in die Zukunft und stellen den Deutschen Ruderverband so ein und auf, wie es nötig und wichtig ist. Der Deutsche Rudertag ist die perfekte Gelegenheit für Vereine und Vereinsvertreter, Probleme zu lösen, Prozesse anzustoßen und Regeln zu vereinbaren. Der 65. Deutsche Rudertag zeigt dies besonders gut: Wir verabschieden Siegfried Kaidel nach 12 erfolgreichen Jahren als Vorsitzenden und wählen einen neuen Vorstand. Daher: herzlich willkommen, seien Sie dabei, machen Sie mit!

Was kann schiefgehen?

Corona hat uns gelehrt: keine Veranstaltung ist sicher, bis der Tag gekommen ist. Organisatoren können nach wie vor nur „auf Sicht“ fahren. Das gilt auch für den Deutschen Rudertag: Verordnungen einhalten und dennoch möglichst viele Teilnehmer – das sind zwei Enden eines Ruders. Wenn also Kontingente nicht ausgeschöpft oder aber sehr gut gebucht sind, müssen wir kurzfristig reagieren, um die vorhandenen Plätze fair zu verteilen. Besonders für die Registrierung der Delegierten gilt in diesem Jahr: nach dem 06. Oktober 2021 können wir keine Anmeldungen mehr annehmen! Unsere Empfehlung: melden Sie sich besser früher als später an. Das hilft bei der Planung und macht Ihre Teilnahme sicherer. Danke fürs Verständnis!

Ausblick

Wichtige Themen bespricht und klärt man am besten persönlich. Genau dafür ist der Deutsche Rudertag da, genau dazu laden wir die Vereine und Sie ein. Auch wenn wir Masken tragen werden, seien Sie sich sicher: dahinter steckt ein Lächeln. Denn wir freuen uns auf Sie, auf Ihre wertvollen Ideen und Beiträge. Und darauf, dass unser schöner Rudersport und der Deutsche Ruderverband den richtigen Kurs nimmt. In dem Sinne: „In die Auslage …“