Liebe Wettkampfrichter/-innen und Regattaveranstalter/-innen,

auch wenn wir uns bereits auf unsere gemeinsame Tagung am kommenden Samstag in Hannover gefreut haben, um uns endlich wieder mit euch auszutauschen, sehen wir uns dazu gezwungen, diese geplante Veranstaltung leider kurzfristig abzusagen. Aufgrund des aktuell stark erhöhten Infektionsgeschehens sehen wir die entsprechende Notwendigkeit zur Durchführung als nicht gegeben an. Sämtliche Informationen, die wir auf der Veranstaltung kommuniziert hätten, werden – falls noch nicht geschehen – zeitnah auf rudern.de veröffentlicht.

Etwaige Inhaber einer WKR-Lizenz, die durch die Absage der WKR-Fortbildung zu Jahresende ablaufen würde, können wir natürlich beruhigen: diesen Lizenzinhabern geben wir selbstverständlich im kommenden Jahr eine Möglichkeit zur Lizenzverlängerung.

Sowohl die Wettkampfrichterfortbildung als auch die Veranstaltertagung werden in nächster Zeit, voraussichtlich in einem virtuellen Format, nachgeholt. Die Terminierung sowie weitergehende Details folgen in Kürze.

Wir freuen uns, euch möglichst bald wieder zu sehen und endlich wieder in einen Austausch mit euch zu kommen!

Mit rudersportlichen Grüßen

Tobias Weysters

Vorsitzender Fachressort Wettkampf