Der SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern in Zusammenarbeit mit dem Junioren-Bundestrainer Bernd Nennhaus und dem Regionaltrainer-Team des Deutschen Ruderverbandes, muss am heutigen Tage mitteilen, dass der “zentrale DRV-Junioren A-Kaderüberprüfungs-Langstrecken-Test Leipzig 2021“ am 10.04.2021 auf dem Elster-Saale-Kanal in Leipzig-Burghausen für die Bereiche Skull zentral und Riemen regional Nord-Ost abgesagt werden muss.

Die Veranstaltung kann in der aktuellen Situation und mit den Auflagen der neuen, ab 1.April 2021 gültigen, sächsischen Corona-Verordnung nicht für alle überregionalen TeilnehmerInnen durchgeführt werden, sodass in einer Videokonferenz des Veranstalters mit dem Bundestrainer und dem Regionaltrainer-Team diese Entscheidung schweren Herzens getroffen werden musste.

Der SC DHfK Leipzig e.V., Abt. Rudern bedauert leider nun auch die Absage der geplanten “kleinen Frühjahrslangstrecke 2021“, hofft aber, dass alle NachwuchssportlerInnen gesund die Corona-Pandemiezeit überstehen und sich dann sportlich den Herausforderungen der Saison 2021 stellen können und wir uns im Frühjahr 2022 in großer Runde in Leipzig wiedersehen.