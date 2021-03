Im letzten Jahr musste das Wanderrudertreffen in Saarbrücken aufgrund des Pandemiegeschehens abgesagt werden.

Nun gibt es einen neuen Anlauf: "Wir starten mit viel Engagement erneut in die Vorbereitungen und blicken zuversichtlich auf ein unbeschwertes und attraktiv gestaltetes 55. Wanderrudertreffen an der wunderschönen Saar" so Christine Dörge vom Organisationskomitee der Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V..

"Wir freuen uns, euch im Herbst vom 10. bis 12. September 2021 in Saarbrücken begrüßen zu dürfen."

Eine Anmeldung ist vom 15.03.2021 bis 30.06.2021 möglich. Das Anmeldeformular sowie die weiteren Details zur Veranstaltung sind unter www..rudern.de/wrt2021 zu finden.