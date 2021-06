Im Nachgang zu den virtuellen Vereinsgespräch am 24.04. gehen die Vorbereitung des Rudertages weiter. Vorgestern wurden die Einladungen für die erste Runde der Regionalkonferenzen an die Vereine verschickt. An vier Tagen findet der Austausch über die anstehenden Satzungsänderungen sowie über weitere Themen des Rudertages statt, wobei die Tagesordnung an allen vier Tagen identisch sein wird.

Leider lässt die Pandemielage die Treffen in persönlicher Form nur sehr begrenzt und unter Auflagen zu, so dass die erste Runde virtuell stattfinden wird. Die Daten lauten:

Montag, 14.06. – 19.-21.00 Uhr Nord

Dienstag, 15.06. – 19.-21.00 Uhr West

Mittwoch, 16.06. – 19.-21.00 Uhr Süd

Donnerstag, 17.06. – 19.-21.00 Uhr Ost

Um die jeweiligen Gruppen möglichst gleichgroß zu gestalten, wurde im Vorfeld eine regionale Einteilung vorgenommen, die nachfolgend ersichtlich wird. Die Vereine werden gebeten, sich entsprechend der Einteilung anzumelden. Falls es terminlich nicht anders möglich ist, kann auch ein Termin einer anderen Gruppe wahrgenommen werden.

Alle Gespräche werden in Form von Zoom-Konferenzen durchgeführt, bei denen sich die Vereine aktiv per Wort und Bild in die Diskussion einbringen können. Auch die Chatfunktion wird dieses Mal für alle Teilnehmer offen einsehbar sein.

Tagesordnung der Regionalkonferenzen

1. Vorstellung der Satzungsänderungen, die aufgrund der PotAS-Anforderungen nötig sind (Nach jedem Antrag wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und diese zu diskutieren)

2. Allgemeine Fragen zum Rudertag und Diskussion

Falls die Zeit es zulässt, können auch kurzfristig noch Breakout-Sessions eingerichtet werden, um in kleineren Gruppen zu diskutieren. Gern können bei der Anmeldung auch Fragen zum Rudertag gestellt werden, die – falls möglich – in den Gesprächen aufgegriffen werden. Fragen, die nicht im Zusammenhang mit dem Rudertag stehen, werden für die Vereinsgespräche notiert, die unter der Regie von Katharina von Kodolitsch im Laufe der kommenden Wochen und Monate wieder aufgenommen werden.

Anmeldung zur ersten Runde

Die Anmeldung erfolgt in schriftlicher Form per E-Mail (vereinsgespraech@rudern.de) mit folgenden Angaben: Name, Verein und E-Mail-Adresse, die für die Teilnahme vermerkt werden soll. Es können nur Einladungen berücksichtigt werden, die bis zum 10. Juni 2021 über die oben genannte E-Mail-Adresse eingegangen sind. Die Zugangsdaten werden dann jeweils kurz vor dem jeweiligen Termin an alle Teilnehmer zu Versand gebracht.

Nach der Veröffentlichung aller Anträge zum Rudertag (03.09.2021) wird eine zweite Runde der Regionalkonferenzen durchgeführt, um über alle dann vorliegenden Anträge zu sprechen. Die Einladung wird zu gegebener Zeit verschickt.

Regionalkonferenzen – Gruppen