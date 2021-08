Am 25. Februar wird es so weit sein: Hamburg öffnet seine Türen für die World Rowing Indoor Championships. Die offiziellen Weltmeisterschaften auf dem Ruderergometer kommen erstmalig in die Hansestadt.

In verschiedensten Altersklassen kommen die besten Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt zusammen, um sich über 2000 Meter auf dem Ergo zu messen. Unter anderem wird es die barrierefreie Halle ermöglichen, dass Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung an den so genannten „unified Wettkämpfen“ teilnehmen können. Ab heute startet für alle die Anmeldephase für das Event im Februar nächsten Jahres. Hier gelangt ihr zur Anmeldung.