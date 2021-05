Lockerheit ist ein gutes Stichwort. Bootsbesatzungen unterliegen potenziell einem ständigen Wechsel. Wie kommt Ihr mit dem Druck klar, belastet der Euch auch?

Frieda: Das tut es auf jeden Fall. In den letzten Jahren hatten wir praktisch Dauerselektion, da ist jeder mit jedem gefahren, es wurde ständig durchgetauscht und keine hatte ihren Platz sicher. Im letzten Jahr wurde die Gruppe für den Doppelvierer stärker eingegrenzt. Wenn man eine von fünf ist statt eine von zwölf, fühlt man sich ein bisschen sicherer. Man möchte ja ohnehin jede Trainingseinheit so gut wie möglich abliefern. Aber das Hintergrundwissen, dass man abliefern muss, setzt einen unter Druck.

Carlotta: Ich habe das selbst erlebt, wie es ist, wenn man rausgesetzt und reingesetzt wird. Es ist schwierig damit umzugehen, wenn man sich nicht sicher ist, ob einen der Trainer im Boot haben will.

Frieda: Es gibt Phasen, da ist man mit sich selbst nicht ganz zufrieden. Die sind dann besonders schwer, wenn man selbst an sich zweifelt und dann noch Kritik vom Trainer kommt. Dann denkt man schnell: Ich habe eh keine Chance mehr. Sich da wieder rauszuarbeiten, ist harte Arbeit.

Und es ist ja auch viel Training, das Ihr leisten müsstet. Bitte schildert doch einmal einen typischen Tag während der Olympia-Vorbereitung bei Euch im Sportkomplex Hohenzollerndamm.

Frieda: Wir treffen uns um 7.45 Uhr. Dann erwärmen wir uns kurz und gehen um 8 Uhr rudern. Meist so 90 Minuten lang. Dann ist Frühstückspause. Es folgt Balance-, Stabilitäts- oder Koordinationstraining. Nach der Mittagspause ist entweder Krafttraining, langes Radfahren oder nochmal Rudern, das variiert. Gegen 17.30 Uhr ist Schluss, gegen 18 Uhr sind wir dann zu Hause.

Ein langer Tag also. Und wie oft habt Ihr frei?

Frieda: Ganz frei gibt es selten. Wenn, dann haben wir mal einen Tag, an dem wir nur locker Radfahren sollen oder so. Ganz ohne Sport, das kommt kaum vor.

Das heißt, Ihr habt fast eine Sieben-Tage-Woche?

Carlotta: Ja, schon irgendwo. Einmal die Woche haben wir nur eine Trainingseinheit statt der üblichen drei. Dann gibt es den Tag mit geringer Belastung, aber einen ganzen Tag zum Durchatmen haben wir nicht wirklich.

Ihr studiert ja beide, wie läuft es mit der Uni so nebenbei (beide lachen schon)? Und wie geht es nach Tokio weiter?

Frieda: Ich studiere in Hamburg Lehramt für Primar- und Sekundarstufe 1, also bis zur zehnten Klasse, aber ich möchte später an der Grundschule arbeiten. Durch Corona findet an der Uni alles online statt, das kommt uns zugute. Aber ich schaffe nebenbei trotzdem nur einen Kurs in der Woche, der in der Mittagspause liegt. Da man im Lehramt das Bundesland nicht so leicht wechseln kann, überlege ich, von Berlin wieder nach Hamburg zu ziehen.

Carlotta: Bei mir sieht es ähnlich aus, es läuft auch nicht viel. Momentan studiere ich noch physische Geographie, wechsele aber im Herbst zu Kultur- und Sozialgeographie. 2019 hatte ich in der Vorbereitung auf die dann verschobenen Spiele sogar ein Urlaubssemester genommen. Wir haben eben die festen Trainingszeiten als Team, wir sind keine Individualsportler. Jetzt liegt der Fokus auf den Olympischen Spielen, aber langfristig wollen wir natürlich mit dem Studium vorankommen. Dort wird der Fokus nach Tokio liegen.

Frieda, womit kann Dich Carlotta auf die Palme bringen (große Erheiterung bei beiden)?

Frieda: Ich muss erst einmal etwas zu mir sagen. Ich bin relativ organisiert und überpünktlich. Carlotta ist manchmal ein bisschen unorganisiert und kommt immer auf den letzten Drücker.

Carlotta: … aber meistens noch pünktlich…

Frieda: Stimmt. Aber ich hätte da schon Panik, dass ich zu spät komme. Wenn wir bei Regatten oder im Trainingslager auf einem Zimmer sind, dann wartet man ja auch aufeinander. Und ich fühle mich gestresst, wenn Carlotta dann nicht da ist.

Carlotta: Ich fühle mich auch gestresst, wenn Frieda 15 Minuten vor der Abfahrt schon fertig angezogen ist. Aber das bringt uns auch immer wieder zum Lachen, wenn Training ist, ich in die Umkleide gehe und Frieda mir schon fertig umgezogen entgegenkommt. Ich denke aber, wir haben schon voneinander gelernt.

Frieda, dein Partner ist der Kanute Max Hoff. Ihr habt eine Fernbeziehung: du in Berlin, er in Essen. Max war 2016 Olympiasieger und hat die Qualifikation für Tokio in einem dramatischen Weltcuprennen auf den letzten Drücker geschafft. Sprecht Ihr manchmal darüber, dass es schön wäre, wenn Ihr in Tokio Beide Grund zum Feiern hättet?

Frieda: Wir sprechen schon darüber, dass wir das gerne zusammen erleben würden. Durch Corona kann es aber sein, dass wir uns in Tokio gar nicht sehen können, denn Rudern ist in der ersten Woche der Spiele dran und Kanu in der zweiten. Das wäre schade, aber trotzdem haben wir dieses gemeinsame Ziel, erfolgreich zu sein.

Carlotta: Die beiden haben sich damit richtig gepusht in den letzten Jahren.

„Das ist natürlich viel Arbeit neben dem Leistungssport und dem Studium, aber ich habe das Gefühl, ich muss es machen.“

Carlotta Nwajide über ihr Engagement gegen Rassismus

Carlotta, das Motto deines Instagram-Accounts lautet: Rudern und Aktivismus. Viele wissen, dass Du dich, gerade durch eigene Erfahrungen als Afrodeutsche, dich gegen Rassismus engagierst. Begleitet dich dieses Thema genauso intensiv wie der Sport?

Carlotta: Ja, auf jeden Fall. Als schwarze Person in der weißen Dominanzgesellschaft begleitet dich das immer. Und sich damit auseinanderzusetzen, auch. Als Sportlerin habe ich eine Stimme, die gehört wird, das möchte ich nutzen.

Die ZDF-Serie „Germania“, die Menschen vorstellt, die mit und zwischen mehreren Kulturen leben, hat Dir einen Beitrag gewidmet. Wie fandest Du ihn und wie war das Echo darauf?

Carlotta: Ich war ausgesprochen zufrieden mit dem Beitrag. Ich bekam etliche Anfragen. Seitdem habe ich noch mehr Projekte, an denen ich beteiligt bin.

Kannst du Beispiele nennen?

Carlotta: Ich habe verschiedene Podcasts aufgenommen, die spannend waren. Und ich habe an einem Buchprojekt mitgeschrieben, das noch nicht veröffentlicht ist. Es gibt nun mehr Veranstaltungen, auf denen ich rede. Das ist natürlich viel Arbeit neben dem Leistungssport und dem Studium, aber ich habe das Gefühl, ich muss es machen.

Zu den Personen

Frieda Hämmerling (24) kommt aus Kiel und studiert Lehramt in Hamburg. 2018 wurde sie mit dem Doppelvierer WM-Zweite. 2020 wurde sie zu Schleswig-Holsteins Sportlerin des Jahres gewählt. Beim Weltcup II in Luzern kehrte sie auf die Schlagposition im Doppelvierer zurück.

Carlotta Nwajide (25) kommt aus Hannover und ist Geographie-Studentin. 2018 holte sie zusammen mit Hämmerling WM-Silber im Doppelvierer. 2019 wurde sie zusammen mit Leonie Menzel Europameisterin im Doppelzweier. In ihrem gesellschaftlichen Engagement steht der Kampf gegen Rassismus im Vordergrund.

