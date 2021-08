Unsere Festschrift „100 Jahre SRVN“ wurde vom Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte (NISH) beim Wettbewerb „Wir suchen die beste Jubiläumsschrift 2019/20“ ausgezeichnet. Zur Redaktion unserer Festschrift gehörten: Thomas Sielenkämper, Gunther Sack und Peter Tholl; Layout und Druck: Frank Buchholz.

Der Gutachterausschuss hat nach ausgiebiger Prüfung der über 100 eingereichten, hochwertigen Einsendungen unsere Jubiläumsfestschrift mit dem 3. Platz ausgezeichnet: „Ihre Jubiläumsschrift leistet einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation der Vereins- und Verbandsgeschichte in Niedersachsen und ist für die Aufarbeitung der lokalen und regionalen Sportgeschichte von großer Bedeutung.“ Platz 1 ging an den SV Bruchhausen-Vilsen und Platz 2 an Eintracht Braunschweiger. Platz 3 teilen sich der SV Obernkirchen, der MTV Treubund Lüneburg und der SRVN. Die Auszeichnung findet in einer Feierstunde anlässlich des 40-jährigen NISH-Jubiläums im November in Hannover statt. Interessenten können unsere Festschrift kostenlos anfordern: tholl@srvn.de