Der Stralsunder RC stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen von Coastal Rowing. Nach dem erfolgreichen Einstand in 2019 hatte der Club zu seiner 2. Coastal Challenge an den Strelasund eingeladen.

Zehn Vereine mit rund 40 Athleten nutzten bereits am Freitag die Möglichkeit sich mit Bootsmaterial und Wasserbedingungen vertraut zu machen. Nach der offiziellen Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Christian Loßmann gab es bei Bratwurst und Pellkartoffeln regen Informationsaustausch unter den Sportlern. Die 2. Stralsunder Coastal Regatta ist in dieser Saison die erste Coastal Challenge, die Corona-bedingt stattfinden konnte. Entsprechend groß war die Freude unter den Athleten, sich in der Coastal Szene wieder zu treffen und an den anstehenden zwei Regattatagen zu messen.

Am Samstag standen die Beach Sprints auf dem Programm. Gemeldet waren die Bootsklassen 1x Frauen und Männer, 2x Frauen und 2x Mixed. Wie der Name sagt, starten beim Beach Sprint die Athleten am Strand, sprinten durch knietiefes Wasser zu ihren Booten, umrunden eine rund 250m entfernte Boje und sprinten am Strand zurück zum Ziel. In Stralsund startete aufgrund der Teilnehmerzahl jeder gegen jeden in Zweier Rennen mit Gesamtsieg, wer die meisten Rennen für sich entscheiden konnte.

Für die Langstrecke am Sonntag hatten die Stralsunder einen anspruchsvollen 5km Parcours mit insgesamt 7 Bojen gesteckt. Am Start waren die Bootsklassen 1x Frauen und Männer, 2x Frauen, 2x Mixed und 4x Männer und Mixed vertreten. Dabei spielten auch in Stralsund die klassischen Herausforderungen einer Coastal Langstrecke – die Physis, Navigation, Strömung, Wind, Welle und Technik bei den Bojenwenden - eine entscheidende Rolle bei der finalen Vergabe der Platzierungen.

Die Vereine/Athleten hatten ihre Boote mitgebracht oder konnten sich vor Ort aus einem umfangreichen Bootspark das Material leihen. Der Coastal Spezialist Fast Sports war mit seinen Booten vor Ort. Außerdem profitierten die Athleten von der umfangreichen Coastal Bootflotte des DRV, deren sieben Boote in Stralsund stationiert sind.

Nach zwei intensiven Coastal Tagen für die Athleten wurde bei der abschließenden Siegerehrung nochmals mit großem Engagement für das leibliche Wohl gesorgt. Damit auch ein spezielles Dankeschön an das gesamte Orga-Team des Stralsunder RC, die bei allen Teilnehmern für eine entspannte und herzliche Stimmung an dem Wochenende gesorgt haben.

Ergebnisse:

Samstag, 31.07. / Beach-Sprints

CW1x:

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) Wibke Göring (Lübecker RG) Dorothea Hory (Erster Coastal Ruderclub Hamburg)

CM1x:

Maiko Benedikt Remmers (ARGO Aurich) Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) Max Burger (Heidelberger RC)

CW2x:

Karen Aulrich (Lübecker Frauenruderklub), Wibke Göring (Lübecker RG) Janne Köster, Juliane Koll (Rendsburger Primaner Ruderclub)

CMixed2x:

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) Franka Heinrich, Christian Loßmann (Stralsunder RC)

Sonntag 01.08.21 / Langstrecke

CW1x:

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) Wibke Göring (Lübecker RG)

CM1x:

Maiko Bennedikt Remmers (ARGO Aurich) Malte Hein (RC Allemannia Aurich Hamburg) Kai Ramming (Ruderclub Favorite Hammonia Hamburg) Marco Rudolph (Ruderclub Favorite Hammonia Hamburg) Max Burger (Heidelberger RC) Maik Dammann (Stralsunder RC)

CMix2x:

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg) Pauline Worbser, Thorben Walter (Rendsburger Primaner Ruderclub) Franka Heinrich, Christian Loßmann (Stralsunder RC) Ronja Fastner, Christian Fitzner (Stralsunder RC)

CW2x:

Franka Heinrich, Jana Schröder (Stralsunder RC) Wibke Göring (Lübecker RG), Karen Aulrich (Lübecker Frauenruderklub) Janne Köster, Juliane Koll (Rendsburger Primaner Ruderclub)

CM4x+ :

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg), Anton Reusch (Bremerhavener RV), Ole Hohensee, Kerstin Dammann (beide Stralsunder RC) als Mixed Vierer bei den Männern gestartet Stralsunder RC (Christian Loßmann, Uwe Westphal, Christian Fitzner, Klas Ole Lass, Franka Heinrich) RC Favorite Hammonia Hamburg (Jan Warmke, Claas P. Fischer, Butz Möbius, Marco Rudolph, Hui W.)

Besonders zu erwähnen ist die Leistung von Carina Hein vom RC Allemannia Hamburg. Sie siegte insgesamt fünfmal bei fünf Starts an diesem Wochenende.