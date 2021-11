Seit heute ist sie verfügbar, die neue Broschüre Freiwilliges Engagement im Ehrenamt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRV und der DRJ haben in Zusammenarbeit mit zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern das Infoheft erstellt. Siegfried Kaidel, Ehrenvorsitzender des Deutschen Ruderverbandes und langjähriger Vorsitzender, betont: „Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in unseren Vereinen bilden das Rückgrat des Deutschen Ruderverbandes. Ohne dieses großartige Engagement wäre Sport in den Vereinen so nicht möglich.“ Damit auch in Zukunft das Vereinswesen im deutschen Rudersport erfolgreich fortgeführt und ausgebaut werden kann, soll die Broschüre „Freiwilliges Engagement im Ehrenamt“ interessierte Vereine dabei unterstützen, Freiwilligenarbeit in ihrem Verein zu fördern.

Entstehung und Mitarbeit

In der Vergangenheit - aber nicht auch zuletzt in diesem Jahr - haben die damalige Fachressortleiterin für Verbandsentwicklung und Vereinsservice, Katharina von Kodolitsch, sowie Sportdirektor Mario Woldt den direkten Austausch mit den Vereinen gesucht. Im Zuge dieser Vereinsgespräche kristallisierte sich ein Bedarf an Unterstützung im Bereich der Freiwilligenarbeit heraus. Ziel war es demnach, die bisherige Broschüre „Personalentwicklung“ zu überarbeiten, um mit fundierten Kenntnissen aus Theorie und Praxis helfen zu können.

Woldt erkannte die Notwendigkeit, das Projekt umzusetzen und bat die Deutsche Ruderjugend um Mitwirkung bei der Erstellung, insbesondere durch Engagierte. Daraus bildete sich Ende 2020 eine Arbeitsgruppe aus Paula Scholz (DRJ-Vorstand), Paul Rosenberg (DRJ-Juniorteam), Hannah Schleupner (DRJ-Juniorteam), Katharina von Kodolitsch (DRV-Vorsitzende) und am Ende auch Dr. Martina Schott (DRV-Präsidium). So entstand die Broschüre von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche. Koordiniert und begleitet wurde die Arbeit von den DRJ und DRV-Hauptamtlichen Vera Hemb und Andreas König.

Inhalte

Die Broschüre selbst wirkt in ihrer Gestaltung lebendig. Die Verwendung von Bildern und präzise formulierten Texten und Tipps zur Umsetzung im Verein ermöglichen einen angenehmen und spannenden Lesefluss. Anhänge sowie das Know-how von vergangenen DRV-Vereinspreisen sorgen für praxisnahe Beispiele. Inhaltlich orientiert sich die Broschüre an den fünf Stufen des „Frankfurter Modell zur Engagementförderung“.

Einen wesentlichen Baustein im Professionalisierungsprozess und der Nachhaltigkeit der Freiwilligenarbeit stellt der Freiwilligenkoordinator dar. Dieser zieht sich wie eine Art „roter Faden“ durch die Broschüre. Es empfiehlt sich daher im Verein einen zentralen Ansprechpartner zu haben, der sich ausschließlich um die Koordinierung der Freiwilligenarbeit im Verein kümmert.

Weitere Infos über freiwilliges Engagement sowie die Broschüre als PDF zum Download findet ihr hier. Ab sofort könnt ihr einen hochwertigen Druck auch bei uns im Shop finden. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und insbesondere bei der Umsetzung.