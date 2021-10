Deutschlands Flüsse, Kanäle und Seen säumen viele historische Bootshäuser. Dies entging auch dem zwischenzeitlich leider verstorbenen Ehrenvorsitzenden des DRV, Helmut Griep, nicht und er hatte sich daher in den Kopf gesetzt, diesen historischen Schatz systemisch zu erfassen und das Ergebnis in einem Architekturband zu veröffentlichen.

Gemeinsam mit der Autorin und Architektin Petra Hoffman und Stephan Ploke wurde dieses Projekt in Angriff genommen. Nach über zwei Jahren Arbeit ist das Ergebnis, der Architekturband „Historische Bootshäuser – Architektur des deutschen Rudersports 1883-1933“ nunmehr im Imhof Verlag erschienen und für €29,95 erhältlich. Auf 256 großformatigen Seiten mit ca. 300 historischen wie aktuellen Abbildungen werden gut 60 architektonisch oder historisch besonders interessante Bootshäuser ausführlich besprochen sowie knapp 40 weitere kurz vorgestellt. Dabei haben wir uns bewusst auf Objekte aus den ersten 50 Jahren des Bestehens des DRV beschränkt, die heute noch weitgehend erhalten sind.

Das Buch umfasst auch eine erstaunliche Anzahl von nicht mehr durch Rudervereine genutzte Objekte und viele dieser Häuser dürften auch in Rudererkreisen weitgehend unbekannt sein. Sie haben z.B. eine Nachnutzung als Wohnhaus, Restaurant, Bildungsstätte, Jugendherberge oder Kanuverein erfahren.

Mit seinem Querschnitt durch die Geschichte des Rudersportes und der Architektur seiner Bootshäuser stellt das Werk für hoffentlich viele Ruderkameraden und Ruderkameradinnen eine interessante und spannende Lektüre dar. Darüber hinaus möge es Helmut Grieps Wunsch nach etwas mehr Sinn und Bewusstsein für die reiche Geschichte des Rudersports in Deutschland erfüllen und somit ein Puzzlestück seines weiten Vermächtnisses darstellen.