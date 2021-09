Wieder einmal setzt sich der Deutschland-Achter für den guten Zweck ein: Zugunsten der Flutopfer gestalteten die Ruderstars höchstpersönlich eine limitierte Anzahl adidas-Sneakers. Diese bemalten und signierten Schuhe werden aktuell bei www.unitedcharity.de versteigert. Der Erlös aus den Auktionen leitet United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, zu 100% an die Flutopferhilfe von "Ein Herz für Kinder" weiter. Also - bietet jetzt mit und unterstützt damit Menschen in Not.

Hier geht's zu den Auktionen.