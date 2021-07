Die Geschichte hinter der gegenseitigen Förderung zwischen ChocoTogo und dem Deutschen Ruderverband begann im Jahr 2012. Im Zuge der Völkerfreundschaft und der humanitären Unterstützung zwischen Togo und Europa entsteht aktuell das Maximilian-Reinelt-Zentrum. Dieses wird speziell für Kinder und Jugendliche errichtet, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Mehr zu dieser Kooperation wird in den folgenden Abschnitten erläutert und in beigefügten Videobotschaften vom Geschäftsführer von ChocoTogo anschaulich dargestellt.

Der Ruderer Maximilian Josef Reinelt

Max Reinelt, geboren 1988 in Ulm, war ehemaliger Ruderer, unter anderem im Achter, für den Deutschen Ruderverband und wurde 2012 mit dem Team Olympiasieger. In seiner sportlichen Laufbahn konnte er viele internationale Erfolge verzeichnen, bereits im Jugendbereich ab 2006. Parallel zu seiner Begeisterung für den Rudersport widmete sich Maximilian der Medizin, vorerst im Studium und später als Anästhesist. Diese beiden Punkte konnte er durch sein Engagement für Kinder und Jugendliche im sportlichen Nachwuchs gut verbinden. 2019 verstarb Maximilian Reinelt sehr überraschend bei einem Skilanglauf in St. Moritz.

Die Entstehung des Maximilian-Reinelt-Zentrums

Sport – Bildung – Medizin, mit diesen drei Grundvoraussetzungen für die Bewahrung der physischen und mentalen Gesundheit wurde das Projekt ins Leben gerufen. Die ersten Überlegungen entstammen aus dem Jahr 2009, als auf Einladung des Präsidenten von Togo, Faure Gasingbé, eine Delegation im Rahmen der Völkerverständigung das Land besuchte. Darauf folgten weitere Besuche und ein konstruktiver Austausch zwischen Verbänden aus dem internationalen Rudersport, so auch dem Deutschen Ruderverband, und Organisationen vor Ort, wie „Projekt Westafrika“ oder „Africa Green Tec“. 2018 erfolgte die Schenkung eines geeigneten Grundstücks durch den Bürgermeister von Togokomé, direkt am Togosee. In der Folge fanden die ersten Spenden von Rennbooten statt und schlussendlich konnte 2021 die Grundsteinlegung des Zentrums durch Helmut Reinelt und den örtlichen Bürgermeister stattfinden.

Die Aufgabe vom Maximilian-Reinelt-Zentrum

Die Initiatoren des Projektes haben sich zur Aufgabe gemacht, durch Sport, Bildung und Medizin einen Teil zur Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in Togo beizutragen. Diese drei Faktoren zielen besonders auf die Gesundheitsversorgung ab, welches im Leben der Kinder und Jugendlichen eine ganz besondere Rolle spielt. Der Rudersport, als vergleichsweise neue Sportart in Togo, wird dabei zentral mit in die Aktionen eingebunden. Allgemein bietet der Sport für die Bereiche Medizin und Bildung viele Anknüpfungspunkte, auf denen aufgebaut werden kann. Der Kooperationsvertrag zwischen Deutschem und Togoischem Ruderverband von 2017 bildet einen wesentlichen Grundpfeiler für die angestrebte Aufgabenerfüllung.

ChocoTogo und der Deutsche Ruderverband

ChocoTogo ist eine Organisation aus Togo, welche regionale Schokolade fair produziert und darauf achtet, den Menschen aus der Region Chancen zu geben. Komi Agbokou, der Geschäftsführer von ChocoTogo, ist begeistert von der Idee des Maximilian-Reinelt-Zentrums und möchte mit seinen zwei Standorten wesentlich zum Erfolg beitragen. Dazu bietet er Jugendlichen die Möglichkeit, unter fairen Bedingungen bei ihm in der Organisation tätig zu sein. Zudem sieht er ebenso den Bedarf, die Kinder und Jugendlichen mit Sportangeboten, Bildung und Medizin zu versorgen, um die Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Der Deutsche Ruderverband möchte sich für das Engagement von ChocoTogo vor Ort in Togo ganz herzlich bedanken. In den Videobeiträgen von Komi Agbokou können die ersten Eindrücke gewonnen werden. Zur Visualisierung der Partnerschaft und der klaren Zukunftsausrichtung platzieren wir den Schriftzug auf unseren international aktiven Booten.

Weiterführende Informationen

Über das Maximilian Reinelt Zentrum.

Über Choco Togo.