In den vergangenen Monaten hat sich die Regelkommission zusammen mit Veranstaltern und Teilnehmern von Coastal Rowing Wettkämpfen im Deutschen Ruderverband mit der Erstellung eines Regelentwurfs zur Durchführung von Coastal Rowing Wettkämpfen und Beachsprints befasst. Aufbauend auf den bestehenden Regelungen des Weltruderverbandes FISA wurde ein Entwurf erarbeitet, um mit Blick auf zukünftige olympische Wettkämpfe, Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften einen einheitlichen Rahmen zu schaffen.

Da diese Art des Ruderns in Deutschland noch in seinen „Kinderschuhen“ steckt, soll ein hoher Grad von Flexibilität Spielräume lassen, solange Sicherheit und Fairness dadurch nicht tangiert sind. Hierdurch wird es den Veranstaltern bis hin zu Ausrichtern von Deutschen Meisterschaften ermöglicht, abwechslungsreiche und spannende Wettkampfformate zu erproben. In diesem Sinne wird sich das Präsidium zeitnah mit der Verabschiedung einer Erprobungsmaßnahme beschäftigen.

Neben den Mitgliedern der Regelkommission haben von der RG Wiking Michael Buchheit, vom Ruder-Club Allemannia Lars Wichert und vom Ruderclub Stralsund Christian Loßmann an der Verfassung des Entwurfs mitgewirkt und ihre praktische Erfahrung mit einfließen lassen. Hierfür bedanken wir uns sehr, da so praktikable Regeln entstanden sind.

Auf Wunsch senden wir den Entwurf interessierten Verbandsmitgliedern gerne zu und freuen uns über weiteren Input zu diesem spannenden Thema. Kontakt: regelkommission@rudern.de.