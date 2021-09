Die internationale Coastal Szene trifft sich am kommenden Wochenende in Oeiras, Portugal, zu den diesjährigen World Rowing Beach Sprint Finals (WRBSF) und im Anschluss daran zu den World Rowing Coastal Championships (WRCC).

Erstmalig bei den WRBSF sind Athleten aus Deutschland am Start. Jede Nation kann ein Boot pro ausgeschriebene Bootsklasse nominieren. Der nationale Entscheid des DRV fand vor wenigen Wochen im Rahmen der Bremerhavener Coastal Regatta statt. Insgesamt 13 Athletinnen und Athleten vertreten Team Deutschland und werden am Wochenende auf der Sprint-Slalom-Strecke mit insgesamt rund 160 Sportlern aus aller Welt um die besten Platzierungen kämpfen.

Im Anschluss an das Coastal Beach Event wird sich der Strand von Praia da Torre mit den Teilnehmern der Langstrecken WM füllen – in diesem Jahr mit einem Rekord-Meldeergebnis. Über 700 Athletinnen und Athleten aus 34 Nationen sind vom 30.09.-02.10. am Start. Während es für die Beach-Sprint WM eine offizielle Qualifikation gibt, können die Vereine für die Langstrecken-WM ihre Teams direkt über den DRV melden.

Aus Deutschland sind 52 Sportlerinnen und Sportler in 21 Booten dabei. Teilnehmerstärkster Club ist in diesem Jahr erneut der RC Allemannia Hamburg, der mit 11 Teams nach Portugal reist. Zum deutschen Team gehören auch zwei WM Coastal Medaillisten. Lars Wichert (RC Allemannia Hamburg), Vizeweltmeister 2019, wird wieder im CM1x ins Rennen gehen. Interne Konkurrenz bekommt er von Eduardo Linares, dem Coastal Weltmeister von 2018. Der gebürtige Peruaner lebt seit einigen Jahren in Berlin und startet in diesem Jahr für den Berliner Ruder-Club. Spannend wird, wie sich eines der jüngsten deutschen Teams im Doppelzweier (CM2x) schlagen wird; Mika Richter und Adrian Groth (SSR Sportschule im Olympiapark Poelchau-Schule) sind zwar neu in der Coastal Szene, haben aber vor kurzem Gold und Bronze bei der Junioren-WM erzielt.

Die Rennen werden im Livestream auf worldrowing.com übertragen.

Wir wünschen allen Teams viel Erfolg und Spaß bei Ihrer Teilnahme!

Team Deutschland WRBSF (24.-26.09.2021)

CW1x: Carina Hein (RC Allemannia Hamburg)

CM1x: Maiko-Benedikt Remmers (ARGO Aurich)

CMix 2x: Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

CMix4x+: Diana Wagner (DRC Schleswig), Till Andreesen (RG Wiking Berlin), Harriet Wappler-Niemeyer, Marcel Schoepf, Julia Fangerau (alle Ulmer RC Donau)

CJW1x: Anouk Eichelberger (Ulmer RC Donau)

CJM1x: Manuel Mützel (Ulmer RC Donau)

CJW2x: Monika Bundschuh, Carla Straßburger (Ulmer RC Donau)

CJM2x: Benjamin Pfarr, Sebastian Frey (Ulmer RC Donau)

CJMix2x: Anouk Eichelberger, Manuel Mützel (Ulmer RC Donau)

Team Deutschland WRCC (30.09.-03.10.2021)