Wellen reiten, Natur entdecken, Gemeinschaft leben!

Wir möchten mit euch nach Dänemark und dort unser Coastal Rowing Camp aufschlagen. Gemeinsam mit den Dänen möchten wir unsere Coastal Rowing Erfahrungen sowie Kenntnisse erweitern, anpassen und verbessern. Neben Spaßregatten stehen ebenfalls Ranger Touren und vielfältige Expeditionen auf dem Programm. Neue Freundschaften sind hier inklusive.

Im Überblick:

Was: Coastal Rowing Camp

Wann: Samstag, 24.07. – Sonntag, 01.08.2021

Wo: Vordingborg, Dänemark

Für Wen: Junge Mitglieder aus DRV-Vereinen, 15 bis 18 Jahre

Voraussetzung: Jugendschwimmabzeichen Bronze, 1-2 Jahre Rudererfahrung

Preis: 250€

Im Preis nicht mit inbegriffen: Taschengeld, Reiserücktrittsversicherung, Auslandskrankenversicherung, Unfallversicherung, Zelt, Schlafsack, Isomatte und Hängematte.

Wir treffen uns am Samstag gemeinsam in Hamburg-Harburg und werden uns alle kennen lernen. Am Sonntag geht es mit Kleinbussen nach Dänemark und wir werden unser Basislager mit den Dänen auf dem Zeltplatz in Vordingborg aufschlagen. Zehn Teilnehmer/innen aus Dänemark und zehn Teilnehmer/innen aus Deutschland werden gemeinsam an diesem Camp teilnehmen und die Besonderheiten des Coastal Rowings erleben. Es wird vor Ort gekocht und die jeweiligen Spezialitäten ausprobiert. Nach kürzeren Ausfahrten zum Kennenlernen des Ruderreviers können auch längere Touren und vor allem Spaßregatten folgen. Für Abwechslung sorgen vielfältige Unternehmungen an Land oder auf dem Wasser. So besteht die Möglichkeit auch Stand-Up-Paddling oder Kanupolo auszuprobieren. Begleitet werden die jungen Ruderer von dänischen und deutschen Teamern. Am Freitag, den 30.07.2021 fahren wir wieder zurück nach Hamburg und werden dort noch bis Sonntag gemeinsame Abschlusstage verbringen.

Anmeldungen auf dem DRJ-Anmeldebogen an info@ruderjugend.org.

Wir freuen uns schon jetzt dich kennen zu lernen!