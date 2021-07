Wir gratulieren Sylvia Pille-Steppat und Marcus Klemp zur Nominierung für die paralympischen Spiele 2021

Nach Bekanntgabe der offiziellen Nominierung durch den Deutschen Behindertensportverband e.V. (DBS) am 19.07.2021 gratulieren wir den insgesamt 134 Athletinnen und Athleten aus insgesamt 18 Sportarten, die vom 24. August bis zum 5. September in Tokyo um die begehrten Medaillen der paralympischen Sommerspiele konkurrieren werden. Unter den nominierten befinden sich die Ruderin Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger Ruderverein) und der Ruderer Marcus Klemp (Undine Offenbach), die beide in der PR1 Klasse starten werden. Wir wünschen den beiden viel Erfolg in den letzten Tagen der Vorbereitung und wünschen viel Erfolg für die Wettkämpfe in Tokyo.