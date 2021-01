Der Bremer Sport-Club e.V. (Ruderabteilung) freut sich, vom 8. bis 10. Oktober 2021 zu den 25. Deutschen Sprintmeisterschaften auf dem Werdersee einladen zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass die Meisterschaftsentscheidungen in der Hansestadt ausgetragen werden und nach einem Pandemie-geprägten Ruderjahr 2020 ist die Vorfreude bei allen Beteiligten umso größer. Mit dem Bremer Sport-Club springt ein erfahrener Regattaveranstalter kurzfristig für die DSM 2021 ein. Natürlich wird in enger Zusammenarbeit mit dem DRV ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das die Einhaltung aller dann geltenden Corona-Maßnahmen gewährleistet. Wie gut dies funktionieren kann hat bereits die einzige Deutsche Meisterschaft im Jahr 2020 gezeigt, als die Sprintmeisterschaften in Werder (Havel) stattfanden.

Die Bremer und der Deutsche Ruderverband freuen sich auf spannende Rennen und knappe Entscheidungen im Herbst!