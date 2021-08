Der Deutsche Ruderverband e.V. mit Sitz in Hannover ist einer der erfolgreichsten Spitzenverbände des deutschen Sports.

Ab dem 1. Oktober 2021 suchen wir eine/n

Bundestrainer/in für die Sportart Para Rudern

Es erwarten Sie folgende Aufgaben:

Koordination aller notwendigen Trainings- und Wettkampfmaßnahmen des Bereiches

Planung, Durchführung und Steuerung von zentralen Wettkampf-, Lehrgangs- und Sichtungsmaßnahmen

Konzeptionelle Mitarbeit im TrainerRat unter Leitung des Cheftrainers

Implementierung der Trainingsdatendokumentation

Umsetzung des rudertechnischen Leitbildes und Anpassung auf den Para Sport

Koordination und Zusammenarbeit mit den Olympiastützpunkten und relevanten Partnern (DBS, u.a.)

Zusammenarbeit mit Landestrainern im Ausbau bundesweiter nachhaltiger Para Ruder Strukturen

Berichte sowie Mit- bzw. Zuarbeit den DRV Gremien

Ihr Profil:

Wir setzen voraus, dass Sie im Besitz einer gültigen Trainer A-Lizenz des Deutschen Ruderverbands sind. Das Studium der Sportwissenschaft sollten Sie erfolgreich abgeschlossen haben. Sie verfügen über einen gültigen Motorbootführerschein. Idealer Weise haben Sie bereits Erfahrungen im Wettkampfsport von Menschen mit Behinderung gesammelt und möchten diese weiter ausbauen. Ihre fachliche Qualifikation runden gute Englisch- und MS Office Kenntnisse ab.

Ihre Arbeitsweise sollte sich durch Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität auszeichnen. Sie sollten zudem über ein ausgeprägtes Organisationsgeschick verfügen und gern in einem Team, zusammen mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, arbeiten. Sie sind in der Lage Verbandsstrukturen und die Interessen von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern in Einklang miteinander zu bringen. Ihre ausgeprägte soziale Kompetenz befähigt Sie, Athletinnen und Athleten zu motivieren und diesen als kompetenter Berater zur Seite zu stehen. Ihre Bereitschaft zu Dienstreisen und Einsätzen am Wochenende setzen wir voraus.

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Sportdirektor, Mario Woldt, gern zur Verfügung.

Die Stelle ist zunächst befristet bis 31.30.09.2023. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 31.08.2021 -ausschließlich per E-Mail- an:

Mario Woldt

Deutscher Ruderverband e. V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover

mario.woldt@rudern.de; (Tel.: 0511 98094-11 oder 01522 2603350)