Die Sprintserie Ruder-Bundesliga ist eine europaweit einmalige Plattform für Vereins-Achter. Daher unterstützt die Ruderwerkstatt auch in diesem Jahr gerne den Einstieg neuer Teams - und die Aufrüstung schon etablierter Crews.

Mannschaften, die bis zum Meldeschluss für die RBL 2021 gemeldet haben, einen neuen FILIPPI Achter bestellen und das Boot in der Liga zum Einsatz bringen ...

... ERHALTEN DIE LIZENZGEBÜHR IN FORM EINER GUTSCHRIFT IN HÖHE VON € 2.500,00 ERSTATTET.

Die Ruderwerkstatt unterstützt darüber hinaus auch den nationalen Rudersport abseits der internationalen Wettkämpfe.