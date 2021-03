Nach über 10 Jahren wird efaCloud nun Realität. Mit der Neuimplementierung von efa (bekannt als efa2) in den Jahren 2009-2012 wurden die Grundlagen geschaffen, die von efa zugegriffenen Daten an beliebigem Ort zu speichern.

Die Vision war, dass diese Daten eines Tages auch "in der Cloud" liegen würden. Ein Remote-Zugriff auf eineandere efa-Instanz ist schon lange möglich. Mit efaCloud gibt es nun auch eine zentralisierte Speicherung der Daten "in der Cloud". Die Daten werden dort in einer SQL-basierten Datenbank gespeichert und von einem Webserver verwaltet, der Zugriff von verschiendenen Clients (efa, Webbrowser, Smartphone) aus ermöglicht. Entwickelt wurde efaCloud von Martin Glade, bestehend aus der Server-seitigen Implementierung von efaCloud sowie der Client-seitigen Erweiterung von efa, um auf den efaCloud-Server zugreifen zu können.

Initial wird das altbekannte efa der primäre Client sein, um auf efaCloud zuzugreifen. Aus Benutzersicht ändert sich damit wenig: Ruderer und Paddler benutzen im Bootshaus oder zu Hause die bekannte und erprobte efa-Oberfläche mit allen ihren Funktionen ohne einen Unterschied zu merken. Nur die Daten liegen jetzt auf einem Server im Internet (sie sind als Kopie bzw. "Cache" auch lokal gespeichert um einen schnelleren Zugriff zu ermöglichen und bei Störung des Internet-Zugangs auch offline weiterhin Fahrten erfassen und auswerten zu können). Auf diese Weise lassen sich leicht auch mehrere efa-Clients verwenden, zum Beispiel in mehreren Bootshäusern (eleganter als bisher mit efaRemote).

efaCloud stellt auch eine Web-Oberfläche bereit, über die mit einem Browser vom PC, Tablet oder Smartphone auf die Daten zugegriffen werden kann.

Diese Web-Oberfläche befindet sich noch in der Entwicklung und bietet derzeit nur einen Teil der aus efa bekannten Funktionalität. Im Laufe der Zeit wird die Web-Oberfläche jedoch weiter ausgebaut werden und eines Tages all das (oder das meiste, und vielleicht auch mehr) bieten, was efa heute kann.

Mehr Informationen auf http://efa.nmichael.de/efacloud.html.de und https://www.efacloud.org/

Rainer Engelmann, Leiter des Fachressorts Wanderrudern & Breitensport, zeigt sich erfreut über diesen wichtigen Schritt und dankt Martin Glade und Nicolas Michael für ihren Einsatz.