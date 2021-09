Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ruderinnen und Ruderer,

bald ist es soweit: der 65. Deutsche Rudertag 2021 in Schweinfurt findet in wenigen Wochen statt. Einladung, Tagesordnung und Anträge haben Sie bereits bekommen.

Im März und Juni folgten viele von Ihnen unserer Einladung und diskutierten mit uns über die geplanten Strukturänderungen in Vereinsgesprächen und Regionalkonferenzen. Das Präsidium nahm dabei wertvolle Hinweise mit und berücksichtigte diese bei der Finalisierung der Anträge.

Wie im Juni angekündigt, folgt nun die zweite Runde der Regionalkonferenzen: Das ist die Gelegenheit für Sie und uns, die aktualisierten Anträge noch einmal mit Kopf und Herz zu diskutieren, bevor die Delegierten des Rudertages darüber beschließen.

Einladung zur digitalen Regionalkonferenz

Wir laden Sie herzlich zur zweiten Runde unserer Regionalkonferenzen ein: Vier Tage lang tauschen wir uns mit Ihnen über die neuen Satzungsänderungen sowie weitere Themen des Rudertages aus. Ob Nord oder Süd, ob Montag oder Donnerstag: die Tagesordnung ist an allen 4 Tagen identisch. Diese Runde findet wieder digital statt, hier die Daten:

Montag, 13. September 2021 19:00 – 21.00 Uhr Nord

Dienstag, 14. September 2021 19:00 – 21.00 Uhr West

Mittwoch, 15. September 2021 19:00 – 21.00 Uhr Süd

Donnerstag, 16. September 2021 19:00 – 21.00 Uhr Ost

Ziel: 4 gleich große und intensive Diskussionsrunden

Um die gleich große Gruppen zu bekommen, haben wir eine regionale Einteilung vorgenommen (siehe letzte Seite). Unsere Bitte an Sie: Melden Sie sich am besten für „Ihre Region“ an – dafür schon jetzt vielen Dank! Und falls Sie an dem Tag verhindert sind? Dann nehmen Sie eben an einem der anderen Termine teil. Wir wissen, dass die regionalen Einteilungen nicht immer „korrekt“ sind, aber wichtiger ist, dass wir vier möglichst gleich große Diskussionsrunden bekommen.

Alle Gespräche führen wir als Zoom-Konferenzen durch, bei denen Sie sich über Mikrofon und Kamera in die Diskussion einbringen können. Auch die Chatfunktion wird wieder für alle Teilnehmer zum Mitlesen und Anmerken offen sein.

Tagesordnung der Regionalkonferenzen

1. Anträge zum 65. Deutschen Rudertag

2. Allgemeine Fragen zum Rudertag und Diskussion

Natürlich dürfen Sie bei der Anmeldung auch Fragen stellen, die wir so gut wie möglich in den Gesprächen aufgreifen. Noch eine Bitte: Bleiben Sie bitte bei Themen zum Rudertag oder zur Satzung.

Wichtig, aber kein Thema für den Rudertag?

Wichtige Fragen und Themen, die nicht im Zusammenhang mit dem Rudertag stehen, notieren wir auch dieses Mal für die Vereinsgespräche. Katharina von Kodolitsch greift diese Punkte zuverlässig im Laufe der kommenden Wochen und Monate wieder auf – nichts wird vergessen, versprochen.

So melden Sie sich an:

Bitte melden Sie sich für eines der Gespräche per E-Mail an:

Empfänger: vereinsgespraech@rudern.de

Anmeldeschluss: bis 1 Tag vor der jeweiligen Konferenz

Ihre Daten: Name, Verein und Ihre E-Mail-Adresse

Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir Ihnen und allen Teilnehmern dann jeweils am Vormittag der Regionalkonferenz zu. Tipp: Prüfen Sie vorher, ob Ihre Zoom-Software auf dem aktuellen Stand ist.

Bis dahin: Bleiben Sie gesund, denn wir freuen uns auf weitere Diskussionen mit Ihnen!

Die Gruppeneinteilung: