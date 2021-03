Die European Junior Championships über Pfingsten in München, wurde aufgrund der Schwierigkeiten in der Planung für eine sichere und erfolgreiche Veranstaltung im Hinblick auf die steigenden Coronazahlen abgesagt. Das OK München sowie die FISA sind in der Prüfung, die European Junior Championships in den September oder Oktober zu verschieben.

Weitere Infos können auf der FISA-Seite entnommen werden: https://worldrowing.com/2021/03/22/european-rowing-event-decision-2021-e...