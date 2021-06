Tag 3 und 4: die Finals

Aus den Lautsprechern der Regattastrecke beben die Stimmen der Regattasprecher Michael Hein und Boris Orlowski: Bei der Begrüßung um kurz vor 9 Uhr schlagen die Emotionen etwas hoch. Denn dass diese Finals gestern und heute stattfinden konnten, war lange keine Selbstverständlichkeit. Erst wenige Wochen vor den Meisterschaften, als die Inzidenzen unter 100 fielen, gaben sowohl die Stadt Essen als auch das Land NRW grünes Licht für die Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften. Damit ermöglichen alle Beteiligten und Verantwortlichen den jungen Ruderinnen und Ruderern eine sportliche Perspektive, indem sich endlich wieder direkt statt nur virtuell miteinander gemessen werden konnte.

Es wird sogar noch besser: Völlig untypisch und flach wie ein Brett liegt der Baldeneysee auch an den Finaltagen drei und vier dar. Der Wettergott hat weiterhin gute Laune und schafft „Labor- und Reagenzglas-Bedingungen“, wie es Orlowski nennt. Kaum ein Lufthauch, glattes Wasser und somit perfekte und faire Ruderbedingungen runden die gelungenen Meisterschaften ab. Mit dem Gongschlag um 9 Uhr starten pünktlich die B-Juniorinnen Doppelzweier B. Und als am Sonntag um 18 Uhr die Achterhecks der A-Junioren die Ziellinie überqueren, enden die Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften. Und es beginnt endlich wieder ein Stück ruderische Normalität.

Ergebnisse Samstag Jahrgangsmeisterschaften U23

Bei den U23-Meisterschaften ging es gestern am Samstag nicht nur um Deutsche Meistertitel, sondern auch um die eine oder andere Nominierung für die Europameisterschaften am 9. und 10. Oktober in München.

Der Kader für die U23 WM in zwei Wochen stand bereits vor dieser Regatta statt. Aus Platzgründen können nicht alle Athletinnen und Athleten persönlich genannt werden, dennoch befinden sich exemplarisch zwei von ihnen bereits in guter Verfassung:

Den Frauen-Einer B gewann Alexandra Föster souverän mit über 15 Sekunden Vorsprung. Für Ruderexperten war das keine Überraschung, denn die Athletin vom Ruderclub Meschede e.V. fuhr bereits viel im A-Bereich mit und verpasste im Mai nur knapp die Nominierung für Tokio. Corona erwischte die 19-Jährige und somit hatte die mehrfache Junioren-Weltmeisterin bei der Nominierungsregatta in Luzern nicht ihre sonst so sensationelle Performance. Im B-Doppelvierer der Frauen holte Föster dann auch noch Silber, knapp hinter dem Nationalboot.

Ebenfalls erste Erfahrungen und Wettkämpfe im A-Bereich kann auch Moritz Wolff vom Berliner Ruderclub vorweisen: Wolff fuhr bereits beim Weltcup I in Zagreb mit. Dieses Know-how wusste er umzusetzen, indem er sowohl im Männer-Doppelzweier B als auch im Männer-Doppelvierer B Gold gewann. Der 21-jährige Recke tritt ebenfalls in zwei Wochen bei den U23 Weltmeisterschaften in Račice, Tschechien, im Doppelzweier an.

Diese und alle anderen Ergebnisse können Sie natürlich online nachlesen

Ergebnisse Sonntag Deutsche Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften U17 + U19

Noch heute am Sonntag werden die U19-Teilnehmer für die Weltmeisterschaft im August in Plovdiv, Bulgarien, nominiert. Trainer und Nominierungskommission fällen ihre Entscheidungen mit Hilfe einer Rangliste und den heutigen Ergebnissen bei den Deutschen Junioren- und Jahrgangsmeisterschaften. Die Namen der glücklichen Nationalruderinnen und -ruderern veröffentlichen wir in den nächsten Tagen. Alle Ergebnisse, Platzierungen und Zeiten finden Sie im Link am Ende dieses Artikels.

Erfolgreichster Verein bei den U23

Den Peter-Velten-Gedächtnis-Preis für die beste Gesamtleistung bei den U23-Achter- und Vierer-Titeln gewinnt 2021 der Ruderverein Münster von 1882 e.V. Auf Platz 2 und 3 folgen die Lübecker Ruder-Gesellschaft von 1885 e.V. und Ruder-Club Allemannia von 1866.

Gewinner des Deutschen Jugend Pokals

Gewinner des Deutschen Jugend Pokals 2021 ist der Sportclub Magdeburg vor dem Berliner Ruderclub und auf Platz 3 dem Landesruderverband Mecklenburg Vorpommern. Der DRV gratuliert von Herzen dem Sportclub Magdeburg!

Dankeschön

Der DRV gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern und wünscht den Nominierten viel Erfolg bei den kommenden Welt- und Europameisterschaften! Das alle Teilnehmer und Zuschauer rundum sportliche Tage auf Höchstniveau erleben konnten, verdanken sie nicht nur dem Wetter, sondern vor allem den Organisatoren des ERRV und den 300 Helferinnen und Helfern. Daher bedankt sich der Deutsche Ruderverband bei allen Teilnehmern, bei den Helfern, bei den Schiedsrichtern, bei den Technikern, bei den Johannitern und Erste-Hilfe-Kräften, sowie bei all den vielen Unterstützern, ohne die ein solches Event nicht möglich wäre.

Dickes Kompliment und Dankeschön auch an die Zuschauer, die dank frenetischem Jubel und unermüdlichen Anfeuern ein fantastisches Publikum waren. Danke auch an die Trainer und Betreuer, die sich trotz der vielen Auflagen diszipliniert und umsichtig verhalten haben. So konnte diese Mammutregatta störungsfrei beendet werden. Das Konzept ist aufgegangen und wird sicherlich allen Anwesenden noch lange in Erinnerung bleiben.

