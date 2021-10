Unser erster Kurs „Gesundheitssport Rudern“ beim Anklamer Ruderklub ist erfolgreich abgeschlossen und unser Verein zieht ein äußerst positives Fazit. Von den drei Teilnehmern des ersten Kurses haben sich zwei für eine Mitgliedschaft im Anklamer Ruderklub entschieden. Darüber freuen wir uns sehr. Im Allgemeinen spüren wir auch ein zunehmendes Interesse am Rudersport in den sozialen Medien und haben auch mehr Anfragen wegen eines Anfängerkurses vor Ort als in den letzten Jahren. Dies könnte u.a. auch an dem vermehrten Hinweis auf unsere Zertifizierung in der Presse und in den sozialen Medien liegen.

So bewerten unsere Teilnehmer Anja und Thomas den Kurs „Gesundheitssport Rudern“: „Wir empfanden den Kurs als sehr schön. Besonders die kleine Gruppe war wirklich angenehm. Unsere Trainerin Ute und Lars haben es hervorragend gemacht. Mit den beiden kann man schnell den Sport Rudern erlernen. Den Kurs würden wir definitiv weiterempfehlen. Die Ruhe auf der Peene war einfach herrlich. Und organisatorisch lief alles so unkompliziert ab. Für uns sehr wichtig: Flexibilität hinsichtlich der Terminabsprachen. Das Rudern im Vierer hat es uns sehr angetan. Und man merkt das Training am ganzen Körper. Ihr solltet den Kurs häufiger anbieten. So gute Ressourcen hat nicht jeder Ruderklub.“

So schätzt unsere Trainerin Ute Kölbel den ersten Kurs ein: „Mitte Juni 2021 startete in Anklam der erste Kurs Gesundheitssport Rudern mit drei Teilnehmern. Am Anfang stand die Theorie und danach ging es endlich ins Boot, für jeden erstmal in den Einer, um die Grundbewegungen beim Rudern zu erlernen und ein Bootsgefühl zu entwickeln. Das war aufregend und hat allen super Spaß gemacht. Nach 2–3 Einheiten ging es zusammen ins Großboot und mit jeder weiteren Einheit wurde eine immer größere Strecke auf der Peene gerudert. Die Termine haben wir individuell in der Gruppe abgesprochen. Ein Kurs umfasst 6 bis 7 Einheiten. Das ist ausreichend, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man den gesunden Sport Rudern weiter betreiben möchte oder ob es doch nichts für einen ist. Zwei der drei Teilnehmer des ersten Kurses werden weiterrudern.“

Anklamer Ruderklub