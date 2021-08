Seit ein paar Jahren wird in Rendsburg das Goldene Ruderblatt an Personen verliehen, die sich besonders verdient um den Rudersport gemacht haben. In diesem Jahr wurde die Ehre unserem Vorsitzenden Siegfried Kaidel und Richard Schmidt aus dem Deutschland-Achter zu teil. Die Laudatio auf die Beiden hielt Bernd Klaus Buchholz, Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch auch an Richard, er hat es verdient", so Kaidel.