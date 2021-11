Windbedingt auf verändertem Kurs am Ostufer des Großen Ratzeburger See startete am Samstag, 30. Oktober 2021 um 11 Uhr die Ratzeburger Neuauflage des legendären, zwischenzeitlich eingestellten Armada-Cups. Schnellste Finisherin (36:02.6min) war die 21-jährige U 23-Ruderin Tabea Kuhnert (SC Magdeburg) vor Nora Peuser (Ruder Union Arkona). Bei den Männern setzte sich Anton Finger (Berliner RC) vor Johannes Langhans vom gastgebenden Ratzeburger Ruderclub durch.

Insgesamt waren 18 Frauen- und 53 Männer-Einer im Massenstart auf Kurs gegangen. Etwas weniger Teilnehmer als bei der Erstauflage. Schön wäre es daher, wenn zur 3. Auflage wieder ein größerer Teil der Ruderfamilie den Weg nach Ratzeburg findet. Ein einmaliges Format, das vom Spitzen- bis zum Breitensportler alle Ruderinnen und Ruderer anspricht, eine traumhafte Kulisse und ein familiäres Umfeld sind die geeigneten Voraussetzungen für jede Ruderin und jeden Ruderer, die Regattasaison gemeinsam abzuschließen.