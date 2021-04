Nach vier Jahren als Generalsekretär verlässt Jens Hundertmark den Verband, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

„Für mich endet heute ein spannender Abschnitt, der viele Herausforderungen mit sich brachte und in dem ich vieles anpacken und bewegen konnte. Dafür bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DRV, sowie bei den unzähligen ehrenamtlich Engagierten in den Gremien und Vereinen“, so der scheidende Generalsekretär, „Ausschlaggebend für diesen Schritt waren nun unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Weiterentwicklung von Verbandsaktivitäten, die mich bewogen haben, diesen Schritt zu gehen.“

Dem Rudersport wird Hundertmark, der auch Vorsitzender eines Mitgliedsvereins des DRV ist, weiter verbunden bleiben. Vor seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Generalsekretär hatte er bereits 13 Jahre lang ehrenamtlich als Disziplinchef Rudern im Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh) seine Erfahrungen in der Weiterentwicklung des Rudersports eingebracht und war dafür 2015 vom Präsidium des DRV mit der Auszeichnung für langjährige und erfolgreiche ehrenamtliche Arbeit geehrt worden.

„Wir verlieren mit Jens Hundertmark einen wertvollen Mitarbeiter. Für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit danken wir ihm besonders und verabschieden ihn mit den besten Wünschen“, so der DRV-Vorsitzende Siegfried Kaidel. „Wir freuen uns, dass wir als Ruderer weiterhin in Kontakt stehen werden.“