Es ist Zeit, sich neue Ziele zu setzen! Wolltest Du nicht immer schon Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen und das einzigartige Flair erleben? Wir machen es möglich! Bei den World Rowing Indoor Championships gilt das Motto: „Dabei sein ist alles!“. Es gibt in allen Altersklassen zwischen 15-99 Jahren, weder bei den Leichtgewichtsrennen noch in der offenen Klasse, Qualifikationszeiten. Die virtuelle Streckenlänge beträgt 2.000 Meter. Jeder darf sich anmelden. Bei der letzten Präsenzveranstaltung vor zwei Jahren in Paris nahmen rund 1.500 Athleten*innen aus 35 Nationen teil. Mit diesem attraktiven Ziel vor Augen trainiert es sich doch an den langen, dunklen Wintertagen auf dem Concept2 Indoor-Rower einfach besser!

Und nicht nur das Event an sich, sondern auch das Mannschaftsgefühl und die erlebnisreichen Tage vor Ort machen eine Teilnahme lohnenswert. Mannschaftsleiter Boris Orlowski führt mit seiner Mannschaft das „Concept2 Team Germany“ erneut an und empfängt die Teammitglieder am Donnerstagnachmittag, den 24.02.22 ab 14 Uhr im Mannschaftshotel im schönen Hamburg. Das „IntercityHotel Hamburg“ dient für die 4 Tage als WM-Quartier. Es liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, von dort aus erreicht man innerhalb weniger Minuten mit der S-Bahn die Eventarena.

Am Donnerstag stehen Training, die Begrüßung (19 Uhr) und ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Der Freitag beginnt mit Frühstück und Training bevor ein Reisebus das Team an der Eventhalle zur Sightseeingtour durch Hamburg abholt und im Hotel wieder bsetzt. Ausreichend Concept2 Indoor-Rower und ein großes Fitnesscenter stehen zum Training zur Verfügung.

Am Samstag wird es dann ernst, denn dann stehen über den gesamten Tag die Meisterschafts-rennen in allen Alters- und Gewichtsklassen an. Mit einem unvergesslichen Abschlussabend am Samstagabend auf dem „Feuerschiff LV 13“, mit Blick auf die Elbphilharmonie, und einem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen lassen wir diese globalen Titelkämpfe dann ausklingen, bevor jeder wieder die Heimreise antritt.

Die Firma Concept2 unterstützte über Jahrzehnte die inoffiziellen Weltmeisterschaften, „Crash-B Sprints“, in Boston/USA. Im Jahr 2017 hat der internationale Ruderverband (FISA) dieses Event zu einer offiziellen Weltmeisterschaft aufwertete. Nach Washington (2017), Long Beach (2018) und Paris (2019) finden diese globalen Titelkämpfe nun erstmals in Deutschland statt. In den letzten 30 Jahren war immer auch ein „Concept2 Team Germany“ am Start.

Wir freuen uns sehr, dass neben Concept2 Germany auch die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), eine akkreditierte private Hochschule mit Spezialisierung auf duale Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Fitness- und Sportökonomie, Gesundheitsmanagement, Fitnesstraining, Ernährungsberatung, Prävention und Gesundheitsmanagement sowie Sport-/Gesundheitsinformatik, diese „Mission“ wieder unterstützt! Beide Partner sind seit vielen Jahren die tragenden Säulen des „Concept2 Germany“.

Die Kosten für 3 Nächte im Zweibettzimmer mit Frühstück, Einkleidung, Stadtrundfahrt, ÖPNV-Ticket, Meldegeld, Betreuung und Abschlussabend belaufen sich auf pauschal 399 Euro/pro Teilnehmer*in inkl. MwSt. Aufpreis für Einzelzimmer: 189 Euro. Die An-/Abreise erfolgt individuell. Unser Partner-Reisebüro kann diese Leistung allerdings auch mit anbieten.

Anmeldeschluss ist der 22.12.2021! Die Teilnahme ist auf 50 Athleten begrenzt!

Interessierte melden sich bitte per Mail unter: info@boat-events.de

Wir freuen uns auf Euch!

Organisation: boat-Orlowski GmbH, Auf der Forst 17, 45219 Essen

Reiseplanung: RLH Reiselounge Hamburg GmbH, Holsteiner Chaussee 367, 22457 Hamburg,