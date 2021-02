Auf den Spuren Olympias

Wir bringen euch die Olympischen Spiele 2021 in Tokio nach Hause.

Vom 24.07. - 01.08.2021 möchten wir mit euch in das Jugendcamp anlässlich der Olympischen Sommerspiele starten und unser Team Deutschland unterstützen. Freut euch auf eine Woche Action, Abenteuer, Freizeit und jede Menge olympische Stimmung.

Wir möchten mit euch die Faszination Olympia erleben und in die japanische Kultur sowie in neue Sportarten eintauchen. Auf unserer Agenda stehen unter anderem: Canyoning, Fechten, das japanische Konsulat und viele weitere Aktivitäten. Neben dem Sportprogramm stehen Workshops und Diskussionsrunden auf dem Plan.

Wenn du im Alter von 15 bis 18 Jahren bist, das olympische Flair und ein abwechslungsreiches Sport-, Kultur-und Seminarprogramm während der Spiele miterleben möchtest, dann melde dich an und ziehe mit uns in das Olympiacamp bei München. Auch Jugendliche aus anderen Sportarten/Sportvereinen sind willkommen und können sich bei uns anmelden. Neue Freundschaften sind hier inklusive!

Gleich anmelden und dabei sein!