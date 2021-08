Am Freitag, 18.07.2021 fand bei der Rudergesellschaft Marktheidenfeld die Jahreshauptversammlung statt. Es erfolgte u.a. ein Rückblick auf zwei abgelaufene Vereinsjahre, die Neuwahl der Vorstandschaft, die Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Thomas Stamm und dessen Wahl zum Ehrenvorsitzenden.

Mehr als ein Jahr lang mussten die Mitglieder aufgrund der Corona-Pandemie warten, bis die im Frühjahr 2020 geplante Jahreshauptversammlung nachgeholt und gleichzeitig die des Jahres 2021 stattfinden konnte. Bevor die Berichte verlesen wurden, blickte Stamm bereits im Rahmen seiner Begrüßung ein wenig zurück, sollte er doch im Rahmen der Veranstaltung als Vorsitzender auch verabschiedet werden. Für ihn war es in 27 Jahren eine ganz besondere Aufgabe gewesen, der er gerne nachgekommen sei. Aufgrund der Wahl zum 1. Bürgermeister der Stadt Marktheidenfeld sei es aber zeitlich nicht mehr möglich, das Amt des Vorsitzenden weiter auszuüben. Er bedankte sich bei den Sportlern, die er betreuen durfte. Dies habe ihm viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Stamm war vor seiner Zeit als Vorsitzender und auch noch während der ersten Jahre an der Spitze des Vereins Trainer gewesen. Sein Dank ging weiter an alle Mitstreiter und Funktionsträger, die mit ihm zusammengewirkt haben. Gerne schaue er auch auf den Kontakt mit allen Vereinsmitgliedern zurück, der durch Freundschaft und Kameradschaft geprägt war. Sehr familiär sei es zugegangen. Ganz herzlich bedankte er sich auch bei seiner Frau und seiner Tochter, die aufgrund der zeitlichen Beanspruchung durch die Vereinsarbeit oft auf ihn verzichten mussten. In seine Amtszeit fielen neben vielen Erfolgen der Ruderer auch der Bootshausumbau, die Drachenbootrennen am Mainkai und eine Vielzahl von geselligen Veranstaltungen. Es könne ein intakter Bootspark und eine gute Ausstattung des Vereins als solide Grundlage übergeben werden. Lediglich der Rückgang der Aktiven im Leistungssportbereich mache ihn nachdenklich, was künftig wieder mehr in den Blick genommen werden müsse.

Es folgte ein Grußwort des Vorsitzenden des Deutschen Ruderverbandes (DRV) Siegfried Kaidel. Er war in Anbetracht der Verabschiedung von Stamm gerne gekommen. Er lobte den kontinuierlich wachsenden Verein, der immer wieder Persönlichkeiten in verschiedensten Bereich hervorgebracht hat, sei es den früheren Vorsitzenden Dieter Winsauer, der sich überaus für das Wanderrudern engagiert hatte, oder Stamm und Johannes Rauh, die Ämter im Deutschen und Bayerischen Ruderverband begleiten. Auch im sportlichen Bereich sei die RGM mit dem Trainer Frieder Bock, verschiedenen nationalen und internationalen Triumphen sowie Mitgliedschaften von Marktheidenfelder Ruderern in der Nationalmannschaft im DRV bekannt.

In den Berichten aus den Bereichen Verwaltung (Marc Betz), Sport (Stefan Balthasar), Finanzen (Dr. Berthold Uphoff), Mitgliederverwaltung (Rauh) und Jugend (Christian Carl und Felix Schmöger) wurden die Folgen der Corona-Pandemie deutlich. Während sich 2019 als „normales“ Ruder- und Vereinsjahr dargestellt hat – es gab noch eine große Wettkampfmannschaft, die an vielen Regatten teilgenommen hat, es wurden insgesamt sensationelle 65.000 km von den Aktiven gerudert und eine Sommerwanderfahrt auf der Mosel wurde durchgeführt –, sah es 2020 ganz anders aus. Pandemiebedingt konnte es nur im Sommer ein Sportangebot geben, und das auch nur in Kleingruppen. Im restlichen Jahr musste man sich mit Angeboten über Videokonferenz begnügen. Auch bei der Entwicklung der Zahl der Mitglieder gab es den typischen „Corona-Effekt“. Nach einer Mitgliederzahl von 308 im Jahr 2020 sind es aktuell 2021 nur noch 291 Mitglieder. Hoffnung macht die gegenwärtige Situation, in der wieder in allen Bootsklassen gerudert und auch wieder ein Training angeboten werden kann. Genutzt wurde die Zeit für die Renovierung des Steges und des großen Saals des Bootshauses, für die Anschaffung eines neuen Vereinsbusses und die Reparatur der Heizungsanlage. Vieles gelang hier dank der Unterstützung von Sponsoren und mit dem Arbeitseinsatz vieler Einzelner.

Aus ihren Ämtern mit einem herzlichen Dank für die geleistete Arbeit wurden Sven Wirsching (Bootswart), Susan Christ (Wirtschaftswartin), Rauh (Schriftführer), Thomas Zaiser (Trainer) und Nikolaus Ruppert (Betreuer der Wanderruderer) verabschiedet Es erfolgte sodann die Neuwahl der Vereinsämter. Erfreulich war, dass sich für nahezu alle Positionen Kandidaten gefunden hatten. Als neue 1. Vorsitzende wurde Martina Kugler gewählt. Sie ist seit vielen Jahren aktiv beim Rudern und hat mit viel Engagement auch schon verschiedene Vereinsveranstaltungen ins Leben gerufen und tatkräftig unterstützt. In der Vorstandschaft stehen ihr künftig zur Seite: Carl (stellvertretender Vorsitzender Verwaltung), Balthasar (stellvertretender Vorsitzender Sport), Dr.Uphoff (Kassenwart), Betz (Schriftführer) und der von der Jugendversammlung gewählte Schmöger (Jugendwart). Als Beiräte unterstützen: Gerhard Blum (Hauswart), Jochen Strnischa (Pressewart), Siegrid Lorenz (Veranstaltungswartin), Bruno Perner (Sportwart). Jürgen Balthasar (Trainer), Dr. Beatrice Barrois (Gleichstellungs- und Präventionsbeauftragte) und Rudolf Liebler (Wanderruderwart).

Zuletzt erfolgte die einstimmige Ernennung von Stamm zum Ehrenvorsitzenden. Es herrschte völlige Einigkeit, dass er sich als 1. Vorsitzender um den Verein besondere Verdienste erworben hat. Vor mehr als einem Viertel Jahrhundert übernahm er die Vereinsführung und prägte den Verein mit seinem Engagement, seiner Arbeitsleistung, seinen Ideen und seiner Persönlichkeit. DRV-Vorsitzender Kaidel übernahm die Laudatio und würdigte die außerordentlichen Leistungen von Stamm in dessen langen Amtszeit.

Mit einem gemeinsamen „Hipp, hipp, hurra!“, wurde die Mitgliederversammlung abgeschlossen.