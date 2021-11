Der Vorstand gratuliert ihrer Kollegin Katharina von Kodolitsch zur Präsidentinnenwahl.

Mit deutlichem Votum wurde am 13.11.2021 Katharina von Kodolitsch zur neuen Präsidentin des Hamburger Sportbunds gewählt. In einer Wahl unter Kolleginnen setzte sich Frau von Kodolitsch gegen die ebenfalls im Rudern sehr erfahrene Angelika Brauch-Eggert. „Wir freuen uns eine derart hochrangige Persönlichkeit im deutschen Sport in unseren Reihen zu wissen.“ konstatiert Moritz Petri, Vorsitzender des Deutschen Ruderverbands. Die Wahl liegt in der Folge ihrer unermüdlichen Arbeit für den Sport auf unterschiedlichen Ebenen. „Katharina bringt sich mit hohem Maße ein, um Vereine und den Verband voran zu bringen. Ihre Expertise brauchen wir für um so mehr für die weiteren Schritte, die in unserem Verband in Zukunft anstehen.“ so Torsten Gorski, stellvertretender Vorsitzender Deutscher Ruderverband. Wir wünschen Katharina in ihrer neuen Aufgabe als HSB Präsidentin und als stellvertretende Vorsitzende im DRV maximalen Erfolg!