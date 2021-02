Die Corona-Pandemie hat einen Boom für Home-Workouts ausgelöst, der zuvor in diesem Ausmaß nicht existierte. Einige Rudervereine bieten mittlerweile bereits attraktive online Sportangebote für ihre Mitglieder an. Der DRV möchte einen weiteren Beitrag für online Angebote leisten und bietet in Kooperation mit dem Partner Alster Ergo-Cup ein kostenloses online Ergo-Training für alle Leistungsstufen an. Die erste – über Zoom stattfindende – Einheit fand bereits erfolgreich am Mittwoch statt, Montag folgt die nächste. So habt Ihr nun in den kommenden Wochen die Möglichkeit, montags (17:30) und/oder mittwochs (18:30) an der online Trainingseinheit teilzunehmen.

Abwechslungsreiches Training auf und neben dem Ergo

Zu angeleitetem Training auf dem Ergometer haben Breitensportler, insbesondere derzeit, häufig keinen Zugang. Das angebotene Onlineprogramm bietet nun die Möglichkeit, sich technisch und konditionell auf dem Ergometer zu verbessern und Kraft aufzubauen. Dabei steht die individuelle Weiterentwicklung im Vordergrund.

Die 60-minütigen Einheiten sind in unterschiedliche Phasen unterteilt. Alle Stunden beginnen mit einem Warm-up, gefolgt von dem Trainingsschwerpunkt des Tages. Zum Abschluss der Einheit erfolgt ein Cool-Down und Stretching. Die wöchentlich variierenden Trainingsschwerpunkte bieten ein abwechslungsreiches Programm, welches sowohl auf dem Ergometer, als auch auf Matten stattfindet. So ist sichergestellt, dass für jede und jeden etwas dabei ist.

Professionelle Anleitung während der Einheit

Geleitet werden die Einheiten von der ehemaligen Leistungsruderin Sina Ingber. Sina blickt auf eine erfolgreiche Karriere im Ruderboot zurück, zeichnete sich in den letzten Jahren jedoch auch als eine qualifizierte Trainerin aus, die nun ihr Wissen und individuelles Feedback mit Leidenschaft zweimal wöchentlich beim Video-Training weitergibt. Teilnehmer*innen entscheiden nach eigenem Ermessen über die Intensität der Einheit, daher ist das Programm für alle geeignet. Nach der ersten Einheit am vergangenen Mittwoch fiel das Feedback der Teilnehmer*innen – insbesondere auch gegenüber Sina – durchweg positiv aus.

Ein großer Fokus liegt den Ausrichtern auf der richtigen Vermittlung der Technik. Die Basis bietet daher das Ruderleitbild des Deutschen Ruderverbandes. Um die Einheiten stetig zu verbessern, bindet sich der DRV mit seinen Erfahrungen aus bisherigen Online-Veranstaltungen sowie ruderspezifischen Hilfestellungen mit ein.

Informationen zur Anmeldung

Die Teilnahme und Anmeldung zum Video-Training ist noch bis zum 31.3.2021 kostenlos, ab dem 01.4.2021 können weitere Einheiten kostenpflichtig gebucht werden. Praktisch, der Link zur Teilnahme an dem online Workout wird nach dem Ausfüllen des Kontaktformulars direkt versendet.

Weitere Infos findet Ihr hier.

Direkt zur Anmeldung gelangt Ihr hier.

Der Deutsche Ruderverband wünscht viel Spaß und hofft auf eine zahlreiche Teilnahme.