Die Absprachen zwischen dem Landesruderverband Ba-Wü und dem Breisacher RV zur Ausrichtung der Landesmeisterschaft sind in vollem Gange. Für die bisherigen Corona-Bestimmungen wurde vom Breisacher RV in Absprache mit Prof. Dr. Jürgen Steinacker bereits ein Hygienekonzept entwickelt. Je nach Entwicklung der Verordnungen wird dieses Konzept noch angepasst und dann entsprechend auf der Homepage (www.rudern-bw.de) veröffentlicht. Auch ein Cateringkonzept wird vom Breisacher RV derzeit erarbeitet. In einem extra ausgewiesenen Bereich wird Zelten möglich sein. Genauere Informationen dazu wird es im Vorfeld geben.

Neu in die Ausschreibung wurde dieses Jahr der JF 2- B aufgenommen. Statt des JM 4x- B ist nun wieder der JM 4x+ B ausgeschrieben. Angekündigt und nun ebenfalls sicher ist: Für die siegende Mannschaft im SF 4x A ist neu ein Wanderpreis ausgelobt, der vom bisherigen Regattaleiter Dietrich Besch gestiftet ist, der "Preis des Neckars". Die Ruderjugend wird dieses Jahr die Landesmeisterschaft zur Qualifikation zum Bundeswettbewerb nutzen. Genauere Informationen dazu erteilt der Landesjugendleiter Stefan Weißling.

Inzwischen ist das neue Programmheft zur Landesmeisterschaft in Arbeit und zum Teil schon fertiggestellt: Das Titelbild wird den Rennstart einer Ulmer Einer-Ruderin auf einer Landesmeisterschaft aus einem der vergangenen Jahre zeigen.

Am Mittag des zweiten Wettkampftages, dem 25. Juli, möchte der Landesruderverband Baden- Württemberg einige langjährige, ehrenamtlich tätige Mitarbeiter(innen) öffentlich mit verschiedenen Auszeichnungen ehren - Zuschauer sind herzlich willkommen.

Kleiner Wermutstropfen: Coronabedingt finden allerdings der Schulwettbewerb JtfO und die Sommertalentiade der Ruderjugend dieses Jahr nicht statt.