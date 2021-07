Bis zum Ende der Woche befinden die beiden Athlet*innen noch in der Vorbereitung. Im Anschluss an das Trainingslager werden sie die Heimreise antreten und den letzten Feinschliff in der Heimat vornehmen - bevor es in den Flieger nach Japan geht.

Die näher rückenden Spiele in Tokyo sind für die routinierten Athlet*innen ein wundervoller Schritt in der Ruderkarriere, so ist jeder Handgriff auf den Höhepunkt der Saison ausgerichtet. Auch wenn die Koffer noch nicht gepackt sind, die Container sind es bereits. Schon seit Tagen befinden sich die Boote der beiden PR1 Athlet*innen auf dem Weg nach Japan, sodass derzeit in baugleichen Booten trainiert wird.