Der GEWÄSSERRETTER-Wettbewerb, die gemeinsame Aktion des Deutschen Ruderverbandes, des Deutschen Kanu-Verbandes, des Deutschen Seglerverbandes, des Verbands der Deutschen Sporttaucher und des NABU geht in die nächste Runde.

In drei Kategorien können sich junge und alte Umweltbegeisterte für saubere Gewässer einsetzen – und gewinnen:

1: Die Aktion mit den meisten Vereinen aus den fünf Teilnehmerverbänden (Deutscher Kanu-Verband, Deutscher Ruder-Verband, Deutscher Segler-Verband, Verband Deutscher Sporttaucher und NABU)

In vielen Städten und Kommunen an Gewässern sind der NABU und die vier Wassersportverbände über Vereine und Ortsgruppen vertreten. Mit der Auslobung dieser Kategorie soll die Zusammenarbeit als Gewässerretter dokumentiert (Fotos!) und gefördert werden.

Voraussetzung für die Wertung sind die Ausschreibung und Organisation durch einen Verein der fünf Verbände. Selbstverständlich können weitere Vereine, Verbände, Firmen und einzelne Bürger eingeladen werden, sich an der Aktion zu beteiligen.



2: Die beste Kinder- und Jugendaktion

Kinder- und Jugendgruppen der Verbände - auch in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen - sind aufgerufen, im oder an einem Gewässer aufzuräumen.

Neben jugendlichen und erwachsenen Vereins- oder Verbandsmitgliedern als Koordinatoren oder als Betreuer der Aktion soll die beteiligte Kinder- und Jugendgruppe im Foto dokumentiert werden.



3: CitizenScience – die Aktion mit den genauesten Details zur Verteilung und Herkunft der Abfallstoffe

Durch eine originelle und spannende Dokumentation der Wahl (z. B. Tabellen, Bericht) soll eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem gesammelten Müll erfolgen.

Leitfragen könnten sein: Woher kommt der Müll? Warum finden wir ihn hier? Wie können wir diese Vermüllung stoppen? Wir würden uns freuen, wenn aus dieser Aktion Folgeaktivitäten zur Müllvermeidung entstehen.

Hier die Teilnahmebedingungen:

• Die Aktionen in den drei Kategorien müssen unter www.gewaesserretter.de vor der Veranstaltung eingestellt werden. Zur Teilnahme am Wettbewerb ist die Dokumentation per Text und Foto auf der Homepage erforderlich.

• T-Shirts, Jacken, Flaggen der Vereine und Ortsgruppen sollen die Zugehörigkeit bestätigen.

• In allen Wettbewerbskategorien sind sowohl CleanUp-Aktionen als auch andere Aktionen mit dem Bezug auf das Retten der Gewässer erwünscht.

• Sowohl einmalige Aktionen als auch Serien sind zulässig.

• Einsendeschluss ist der 31.10.2021

Neben der Einstellung der Aktion(en) schicken die Teilnehmer:innen eine kurze Bewerbungs-E-Mail an info@gewaesserretter.de.

Links oder Kopien zu Artikeln in Lokalpresse, Verbands- und Vereinsmedien sind für die Bewertung der Aktionen sehr hilfreich.

Ausgenommen vom Wettbewerb sind Großveranstaltungen von Kommunen und Unternehmen.