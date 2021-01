Maximilian Planer ist mit seinen 197cm Körpergröße und 97kg ein echtes Kraftpaket. Der 30-jährige ist seit Jahren eine feste Größe im Rudersport und kann sich Welt- und Europameister nennen. Neben seiner sportlichen Karriere betreibt der Journalistik-Student seit mittlerweile über einem Jahr einen Podcast, über den wir bereits hier berichtet haben. In den nun 50 Folgen spricht er über spannende Themen wie Mindset, Gesundheit aber auch Themen, die darüber hinaus von Bedeutung sind. Dabei redet Max aus eigenen Erfahrungen und mit Gästen über relevante Inhalte, die er gerne weitergeben möchte.

Sportliche Karriere

Vor knapp 20 Jahren beginnt Max mit dem Rudern. Der gebürtige Bernburger kommt aus einer Ruderfamilie, die Eltern gehörten in der DDR zur Junioren-Weltspitze. Über Junioren Weltmeistertitel führte Max‘ Weg im A-Bereich zunächst in den Männer-Vierer ohne. Nach kurzer Zeit ging es in den Deutschland-Achter, mit dem er Welt- und Europameister (2017, 2018) wurde. Eine Teilnahme an den olympischen Spielen im Jahr 2016 kann er auch verzeichnen. Aktuell sitzt Max im Vierer ohne und fokussiert sich auf die anstehenden olympischen Spiele in Tokio 2021.

Bereits 50 Podcast-Folgen

Als Leistungssportler gibt es viel zu berichten. Für den maximalen Erfolg ist das richtige Mindset sowie der Umgang mit Stress essenziell. Die Erfahrungen, die Max gemacht hat, teilt er seit November 2019 in seinem Podcast „Gamechanger“ – mit Erfolg. Denn seitdem gibt es wöchentliche Folgen mit interessanten Gästen. Prominente Personen aus dem Sportbereich wie Fecht-Weltmeister Max Hartung oder Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter waren bereits als Gast dabei. Spannende Einblicke gaben auch Ruderkollegen wie Oliver Zeidler oder Carlotta Nwajide. Auch kein geringerer als Fußball-Trainer-Legende Christoph Daum gab sich bereits die Ehre und unterhielt sich eine knappe Stunde mit Max über beispielsweise den Umgang mit Rückschlägen und die positive Bedeutung von Sportpsychologen. Mittlerweile mehrfach dabei war DRV-Chefphysiotherapeut Carsten Hoffmann, der mit Max bereits viele Hoch- und Tiefpunkte gemeinsam erlebt hat.

Neben dem Fokus auf Sport und Mindset wurden aber auch bereits gesellschaftlich relevante Themen wie Rassismus besprochen oder Themen aus einem ganz anderen Umfeld, wie mit Biohacker Max Gotzler. Es ist demnach ein vielseitiger Podcast, bei dem für jede*n etwas dabei ist. Das bemerkenswerte daran, die gesamte Arbeit erledigt Max selbstständig – von der Planung, über die Moderation bis hin zur Technik. Seit kurzem hält das Motivationstalent auch Online Vorträge für Schulklassen, Unternehmen und Sportphysiologen, was insbesondere jetzt in der Corona-Pandemie sehr gut angenommen wird.

Zu diesem erfolgreichen Podcast beglückwünscht der DRV Max ganz herzlich, genauso wie zu seinem gestrigen Geburtstag. Mit Hinsicht auf die Vorbereitung auf die olympischen Spiele wünschen wir dir viel Erfolg!

Die nächste Folge von „Gamechanger“ kommt bereits heute und ist auf Itunes und Spotify zu hören.