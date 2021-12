„Mit dem Rudersport bin ich aufgewachsen und ein Leben ohne Rudern konnte ich mir nie vorstellen“.

Geboren wurde Gaby in einer Ruderfamilie, ihr Vater Georg Winsauer war nicht nur Vorsitzender der Ruderabteilung, sondern leitete auch den Ausschuss Wanderrudern im DRV. Fast selbstverständlich, dass sie am 01.01.1954 in die Ruderabteilung des damaligen Regensburger Ruder- und Tennisklubs am Schopperplatz eintrat.

Später erzählte sie öfters von den ersten Jahren im Klub, den entstandenen lebenslangen Freundschaften, aber auch von ihrer ersten Wanderfahrt. Mit den „Alten Herren“ nach Wien, als erste und einzige Frau für viele Jahre. Die Liebe zu den Wanderfahrten war damit gelegt und mit ihrem Ehemann Hans ruderte sie später eigentlich auf allen Flüssen in Deutschland und in vielen Ländern Europas.

Ihre Liebe zum Wanderrudern übertrug sie auch auf ihren Klub und organisierte allein oder mit Hans jährlich neue Fahrten. So waren wir dank ihr schon vor der Wende des „Eisernen Vorhangs“ in der damaligen Tschechoslowakei oder Ungarn.

Die freundschaftlichen Beziehungen nach Budapest bestehen noch heute.

Natürlich organisierte sie auch Fahrten für den Bayerischen und Deutschen Ruderverband, u.a. zahlreiche Frauenfahrten.

Mehr als 40mal erruderte Gaby das Fahrtenabzeichen des DRV und für mehr als 40.000 Kilometer, u.a. auf Wanderfahrten, wurde ihr vom DRV der Äquatorpreis verliehen.

Folgerichtig arbeitet sie von 1986 bis 2005 im Ausschuss Wanderrudern des DRV mit und erstellte u.a. die Wanderfahrtenstatistiken aller deutschen Rudervereine.

Über Jahrzehnte wertete sie auch im Klub die Fahrtenbücher mit der Eintragung aller geruderten Kilometer aus, in einer Zeit ohne PC und Efa- Programm, dafür aber mit langen Winterabenden.

Damit aber nicht genug. Gaby ruderte natürlich auch regelmäßig viele Jahrzehnte in ihrem Vierer oder Achter.

Von 1996 bis 2013 leitete sie das Ressort Finanzen des RRK und wir wussten alle, dass unsere Finanzen bei ihr in guten Händen waren. Von 1998 bis 2013 war sie zusätzlich noch stellvertretende Vorsitzende. Gaby war immer eine kompetente, zuverlässige und loyale Vertreterin, deren Worte Gewicht hatten.

Der DRV bedankte sich für ihre Mitarbeit mit der Ehrennadel des DRV und der DRV-Plakette für besondere Verdienste. Die Stadt Regensburg würdigte ihr Engagement für den Sport 2013 mit der Ratisbona-Verdienstnadel in Silber.

Der Klub verlieh ihr für ihr unermüdliches Engagement die Verdienstnadel in Gold und die Ehrenmitgliedschaft.

Mit Gaby verliert der Klub ein Mitglied, das sich über Jahrzehnte für „ihren“ Klub verdient gemacht hat.

Der Klub und wir alle werden Gaby in ehrender Erinnerung halten.

Hans Thumann

1.Vorsitzender RRK