Am Montagabend wurden in Berlin die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralmypischen Sommerspiele in Tokio von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen in Deutschland, ausgezeichnet.

Wir gratulieren unseren Silbermedaillengewinnern Jason Osborne und Jonathan Rommelmanna aus dem leichten Männer-Doppelzweier und dem Deutschland-Achter mit Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Hannes Ocik und Martin Sauer. Ihr habt es euch verdient!