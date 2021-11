Wir beleuchten die Fragen der Klassifizierungssysteme

Die wohl entschiedenste Frage zu Beginn einer jeden Para Ruder- Karriere ist zugleich auch eine der am schwersten zu beantwortende. Ist eine Einschränkung „klassifizierbar“ und wenn ja, in welche Klasse fällt diese? Die Antwort darauf entscheidet, in welcher Startklasse ein Athlet oder Athletin zukünftig am Wettbewerben teilnehmen darf. Doch auch im Vereinsalltag ist es wichtig zu wissen, welche Art von Boot und Ruderstil für eine bestimmte Einschränkung von Vorteil ist.

Dabei gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Klassifizierungssystemen verschiedener Organisationen.

WIR BRINGEN LICHT INS DUNKEL.

Am Donnerstag den 25.11.2021 um 19:00 Uhr sprechen wir mit Experten des DBS, DRV und Special Olympics über die verschiedenen Klassifizierungssysteme. Nehmen Sie unter folgendem Link kostenfrei teil oder melden Sie sich bei Moritz.Gabriel@rudern.de

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNkNTdlYmEtYjIxY...