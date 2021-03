Im Februar sind die Teilnehmerzahlen bei der Deutschen Schüler-Ergometer-Challenge weiter angewachsen. Auf der 1000-Meter-Strecke starteten 545 Sportler*innen aus 70 Schulen bzw. Vereinen. Es kamen 54 (!) Achter in die Wertung.

Die meisten Sportler*innen kamen vom Gymnasium Carolinum Osnabrück (48), gefolgt von der Schweriner RG (38) und dem Bessel RC Minden (35). Erfolgreichster Verein war der RC Potsdam (4 erste und 2 zweite Plätze), vor dem Bessel RC (4/-/4), dem Osnabrücker RV (3/3/1), dem Carolinum (3/3/-), dem RC Rapid Berlin (3/1/3), dem RTHC Bayer Leverkusen (3/1/1) und dem FSG Marbach (3/-/1).

Die Challenge endete mit einem Paukenschlag. Am vorletzten Tag hatte Dominic Imort (RTHC Bayer), schnellster der Dezember- und der Januar-Challenge, mit 2:51,1min mit deutlichem Vorsprung die Führung übernommen. Am letzten Tag kam gegen 22.00 Uhr die Zeit von seinem Vereinskameraden Michel Palisaar: 2:49,7min. Damit war er Schnellster und gewann die Einzelwertung.

Schnellste Frau war Nationalmannschaftsruderin Pia Greiten vom ORV in 3:18min. Sie gewann die Einzelwertung souverän vor Linda Simon (RG Angaria Hannover). Pia gehörte auch zum ORV-Frauenachter, der die Teamwertung vor dem Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern und dem RC Rapid gewann.

Bei den Para-Ruderern konnte der aktuelle Vizeweltmeister im Indoor-Rowing Marc Lembeck (RTHC Bayer) seinen Erfolg aus dem Vormonat in 3:13,0min überlegen wiederholen. Auf Platz 2 landete Daniel Mante vom RV Wolgast. Erstmals hat mit Ferike-Marie Treder vom Berliner RC Hevella eine Frau mit Handicap an der Challenge teilgenommen. Sie benötigte 4:27,5min.

Schnellste Junioren waren die Hannoveraner Mattes Bachmann (Humboldtschule, 2:58,0min) und Sydney Garbers (Schillerschule). Bei den Juniorinnen dominierten die Potsdamerinnen Florentina Riffel (3:27,5min) und Leni Kötitz. In der Kinderwertung war Moritz Bitz (FSG Marbach, 3:19,1min) vor Conrad Hempfling (ORC Rostock) und bei den Mädchen Meryiem Musawy (RC Rapid, 3:38,0min) vor Bentja Alina Schneider (RV Münster).

In der Achterwertung hatten die Osnabrücker Männer die Nase vorne. Es folgten RTHC Bayer und ORV II. Der Sieg im Juniorinnenachter ging an den LRV MV, gefolgt vom RC Rapid und dem Weilburger RV. Bei den Junioren siegte der Bessel RC vor dem Carolinum und dem LRV MV.

Der Bessel RC war auch bei den Kindern mit drei Vierersiegen wieder sehr stark. Der vierte Sieg ging an das Carolinum. Zweite Plätze gab es hier für den ORC Rostock, den Preetzer RC, die Schweriner RG und das Carolinum. In der Wettkampfklasse II (15 – 17 Jahre) ging der Vierersieg bei den Juniorinnen an den RC Potsdam gefolgt vom LRV MV und dem Weilburger RV. Bei den Junioren siegte das Carolinum vor der Humboldtschule und dem LRV MV.

Unterdessen läuft bereits die März-Challenge über 350 Meter.