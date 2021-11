Das Präsidium des Deutschen Ruderverbandes hat die neuen Grundlagen der Nominierungsrichtlinien für die Nationalmannschaft mit dem Ziel der Olympischen Spiele 2024 in Paris beschlossen. „Mit der Veröffentlichung der neuen Grundlagen der Nominierungsrichtlinien, die auch eine erneut pandemiebedingt notwendige Risikobewertung beinhalten, wollen wir den Prozess der Mannschaftsbildung frühzeitig transparent machen. Unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren die stärksten Athletinnen und Athleten herauszufiltern und die schnellsten Bootsbesetzungen zu formen“, so Sportdirektor Mario Woldt.

Die Grundlagen der Nominierungsrichtlinien findet ihr als PDF-Datei nachfolgend. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an Sportdirektor Mario Woldt und die leitende Bundestrainerin Brigitte Bielig wenden.