Wir haben es geschafft! Durch den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten haben wir endlich grünes Licht für die RBL Saison 2021 erhalten. Die Vorlage unseres Hygienekonzepts hat die Entscheidungsträger überzeugt – das Training kann beginnen!

Wie bereits angekündigt, beginnen wir die Ruder-Bundesliga 2021 verspätet mit dem ersten Renntag am 07.08. in Dortmund, gefolgt vom 21.08. in Minden und 11.09. in Münster. Kürzer, aber nicht einen Funken weniger spannend und herausfordernd! Auf die anschließende Party müssen wir nach aktuellem Stand vermutlich leider verzichten.

Nachmeldungen aktuell möglich

Nachmeldungen sind aufgrund der neuen Rahmenbedingungen für interessierte Vereine noch bis zum 30.6.21 möglich. Hier gelangt ihr zu unserem neuen Anmeldetool. Das Meldegeld für die RBL 2021 beträgt einmalig 1.500 Euro (für 3 Renntage). Wir freuen uns besonders über die Anmeldung von weiteren Frauenteams für noch mehr actionreiche Achter-Rennen an den Wettkampftagen.

Denkt bitte auch daran, Eure Mannschaftsinfobögen rechtzeitig für unseren Jan „The Voice“ Czichy zu übersenden, damit wir die Zuschauer auch richtig heiß machen können.

Wir wünschen Euch eine starke Vorbereitung und freuen uns mit Euch auf eine herausfordernd andere RBL 2021!