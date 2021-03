Die Idee zur Zusammenarbeit entstand, als das Team im Frühjahr auf der Suche nach einem Sponsor war und RCD Kassenwart Michael Weissenberger davon Wind bekam. Schnell war man sich einig, dass eine Zusammenarbeit für beide Seiten gut passen könne, da im Disziplinbereich Frauenriemen unter Coach Tom Morris gerade etwas entsteht, was so ganz im Sinne der Gründungsväter des RCD ist, nämliche junge, aufstrebende Mannschaften, die im Rudersport leider selten auf Rosen gebettet sind, auf Ihrem Weg an die Spitze zu begleiten. Gemeinsam gehen wir den Weg.

Der Ruder-Club Deutschland ist ein Netzwerk ehemaliger und aktiver Sportler und ist aus den Reihen der Ruderer des legendären Karl Adam entstanden. Diese schlossen sich zusammen, da sie ihrem Sport, dem sie so viel verdankten, etwas zurückgeben wollten. So war es 1970 und so ist es heute noch: Der RCD unterstützt zum Beispiel die Ruderbundesliga, den Schülerinnenachter bei ‚Jugend trainiert‘ sowie die Pararuderin Sylvia Pille-Steppat. Detailliertere Informationen findet man im Internet (www.rcd-verein.de) und jeder Ruderer und jede Ruderin ist eingeladen, mitzumachen!

Der RCD wünscht den Damen viel Erfolg auf dem Weg nach Tokyo und weit darüber hinaus!!

Stephan Ploke für den RCD