Zwischen den Jahren fand erstmalig die „Fit bleiben & Gutes tun - Team Challenge“ - auch bekannt als Ruderbingo - statt. Die Idee ist schnell beschrieben: Im Team werden die Aufgaben aus einer senkrechten oder waagerechten Reihe komplett erfüllt und somit ein Bingo erspielt. Ein sportliches Ruderbingo mit der Tendenz, etwas Besonderes zu bewirken und gleichzeitig die Weihnachtspfunde zu bekämpfen. Der Deutsche Ruderverband hat sich nun entschieden das Ruderbingo auch über den gesamten Januar anzubieten, damit alle aktiven Ruderinnen und Ruderer im Lockdown in Kontakt und Bewegung bleiben können. Ideal, um mit Beginn des neuen Jahres die Vorsätze umzusetzen. Die derzeitige Ausarbeitung einer Verschiebung und Ausweitung der Women’s Rowing Challenge auf die Monate Februar und März würden somit für ein nahtloses Angebot sorgen.

So macht Ihr mit:

Schnappt Euch einen Partner*in oder Euch selbst und startet mit einer Aufgabe Eurer Wahl. Ihr entscheidet selbst die Reihenfolge. Ziel ist es, bis 31.01.2021 mindestens eine Reihe erspielt zu haben. Hinsichtlich des Ortes und des Umfangs der Erfüllung der Aufgaben habt Ihr freien Spielraum. Im Vordergrund steht Eure Teilnahme, um für Euch selbst und andere einen Beitrag zu leisten. Bei genauem Hingucken erfahrt Ihr auch, dass es verschiedene Schwierigkeitsstufen gibt. Ein Großteil der Aufgaben ist so ausgerichtet, dass sie ruderspezifisch durchgeführt werden können – aber nicht müssen. So ist es Euch überlassen, ob Ihr Euch aufs Ergo setzt, laufen geht oder beispielsweise Rad fahrt. Die Aufgaben werden ergänzt durch umweltrelevante Herausforderungen, die Ihr bequem von zu Hause erledigen könnt.

DRV Generalsekretär Jens Hundertmark hat sich im Dezember selbst der Challenge gestellt. „Mir hat das Ruderbingo einen riesigen Spaß gemacht und ich kann nur jeden ermutigen, daran teilzunehmen. Die Aktion ist für jeden und jede da und bietet eine schöne Abwechslung in diesen Zeiten.“.

Teilt Eure Beiträge mit dem DRV:

Über Social Media und per Mail erreichten den Deutschen Ruderverband Beiträge von Personen, ganzen Vereinen und sogar aus anderen Ländern. Dafür spricht der DRV seinen Dank aus und möchte Euch dennoch auffordern, denn: Da geht noch mehr!

Schickt einfach ein Bild und einen kleinen Text an ruderbingo@rudern.de oder postet etwas auf Instagram unter dem #ruderbingo. Zu gewinnen gibt es für die originellsten Beiträge jeweils einen von drei Geschenkkörben unserer Partner Berner und sebamed. Bis zum 03.02.2021 habt Ihr die Möglichkeit, Eure Beiträge zu teilen.

Als kleine kreative Anregung dient obenstehendes Bild. Die Karte zum Download findet Ihr unten, weitere Information erfahrt Ihr hier.