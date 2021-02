Gewässerkatalog wird aktualisiert

Die Donau ist ein schönes Ruderrevier. Sie hat aber an einigen Stellen noch ihre Tücken, an denen die Wassersportvereine an ihren Ufern und die Wasserwirtschaftsämter gemeinsam arbeiten. Ein aktuelles Thema ist in Rudererkreisen die Befahrungsmöglichkeit beim Kloster Weltenburg und dem Donaudurchbruch bis Kelheim. Seit dem 01. März 2020 gilt hier die neue Verordnung über das Nationale Naturmonument Weltenburger Enge. Es dient dem Schutz dieses Naturschutzgebietes und enthält dafür weitreichende Verbote.

Nach langen und intensiven Gesprächen unter allen Betroffenen gibt es jetzt ein positives Signal für den muskelbetriebene Wassersport - Rudern und Kanu: Sie sind grundsätzlich von den Verboten des Paragraphen 3 der Verordnung befreit. Ebenso darf nach wie vor auf der Kiesbank vor dem Kloster Weltenburg angelegt werden.

Die jetzt geltenden Regelungen für Rudern und Kanu haben zusammen erarbeitet: Der Bayerische Ruderverband, der Kanu-Club Kelheim mit dem Bayerischen Kanuverband, die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Kelheim sowie das WWA in Landshut.